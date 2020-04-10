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نزال "بلا سوابق".. مايويذر يعود في زمن كورونا

10
APRIL
2020
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بعدما لم يخسر فلويد مايويذر أي نزال خلال مسيرته الحافلة، سيأمل الملاكم الأميركي الآن، في الحفاظ على هذا السجل الرائع في العالم الافتراضي، بعد أن وافق على أن يمثله "شبيه رقمي" أمام أساطير الرياضة.
 
ويسمح هذا المشروع المشترك الذي تم الاعلان عنه، الخميس، بين مايويذر ومنصة البث فوبو تي.في وشركة الترفيه الافتراضية فيسبنك بتنظيم مجموعة من أعظم النزالات على مر العصور لم تكن لتتحقق في العالم الحقيقي.
 
ويبدو أن هذا المشروع جاء في وقته لمواجهة توقف المسابقات الرياضية في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
وقال ممثلو الأطراف الثلاثة في بيان "ستكون النزالات الافتراضية التي لا سابق لها حصرية لمنصة البث فوبو تي.في وشركائها من شركات الدفع مقابل المشاهدة والتي سيتم الاعلان عنهم قريبا".
 
وستعمل شركة فيسبنك مع مايويذر لتطوير نسخة رقمية من الملاكم، وتتوقع التوصل لاتفاقيات مماثلة مع ملاكمين بارزين آخرين خلال الأسابيع المقبلة.
 
واشتهر مايويذر، الذي خاض 50 نزالا دون هزيمة، بمهاراته الدفاعية وتحركاته الرائعة بالقدمين ومراوغة اللكمات برأسه، مما جعله دائما هدفا صعب المنال، حتى أمام أفضل الملاكمين في العالم.
 
وكان آخر نزال في مسيرته الاحترافية في أغسطس 2017 بعد فوزه بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة على الأيرلندي كونور مكغريغور بطل الفنون القتالية المختلطة.
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