كورونا يجبر نجوم ريال مدريد على خفض أجورهم

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وافق لاعبو وأفراد الجهاز الفني لنادي ريال مدريد على خفض‭ ‬رواتبهم بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة هذا العام لمساعدة النادي على مواجهة تداعيات توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال النادي الملكي في بيان إن قيمة الخفض الفعلية "ستتوقف على الظروف التي ربما تضع نهاية للموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

ووافق مديرو النادي أيضا على خفض رواتبهم مثلما فعل أفراد من قطاع كرة السلة.

وكان نادي ريال مدريد قد خصص ملعبه الشهير "سانتياغو برنابيو" لتخزين المعدات الطبية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.