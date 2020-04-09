living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مورينيو يقر بخرق "قانون كورونا" مع لاعبيه

9
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقر مدرب نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، جوزيه مورينيو، بخرقه قوانين العزل التام في بريطانيا، عندما أجرى تدريبا رجل لرجل مع لاعبه الفرنسي تانغي ندومبيلي في إحدى المساحات الخضراء في العاصمة لندن.
وقال مورينيو "أعترف أن الأفعال التي قمت بها لا تتماشى مع بروتوكول الحكومة ويجب أن نكون على احتكاك فقط بأفراد أسرتنا".
 
وتابع: "من المهم أن نؤدي جميعا دورنا ونتبع تعليمات الحكومة من أجل دعم أبطالنا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وإنقاذ الأرواح".
 
وشوهد مورينيو يخرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عندما التقى بندومبيلي.
 
كما شوهد لاعبان آخران من السبيرز هما الكولومبي دافينسون سانشيز وراين سيسينون يركضان جنبًا إلى جنب. كما نشر الإيفواري سيرغ أورييه فيديو له على إنستغرام وهو يركض إلى جانب صديق له.
 
وكان توتنهام وصيف بطل أوروبا حذر مورينيو ولاعبيه مما قاموا به في وقت سابق من الثلاثاء، حيث قال ممثل للنادي اللندني: "لقد ذكّرنا جميع اللاعبين باحترام مبدأ التباعد الاجتماعي خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق"، مضيفا "سنواصل تعزيز هذه الرسالة".
 
وقال عمدة لندن، صادق خان، إن على اللاعبين ومورينيو أن يكونوا قدوة لغيرهم معتبرا "ما يقلقني أن الأشخاص وتحديدا الأولاد الذين يشجعون السبيرز أو يتابعون كرة القدم سيرون هذه الصور...ويفكرون أنه إذا كان الأمر مناسبا لهم لم لا يناسبني أيضا؟".
 
وتفرض الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تسمح بالتجول أو ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم وتفرض التباعد بين شخصين بمسافة مترين على الأقل ما لم يكونا عضوين في نفس الأسرة.
 
وتم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في بريطانيا حيث أودى بحياة 6159 شخصا وفقا للأرقام الرسمية الصادرة الثلاثاء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout