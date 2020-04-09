"خطة باريسية" تهدد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

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توقعت تقارير صحفية فشل صفقة انتقال كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، إلى ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء.

وذكر موقع "لي تن سبورت" الفرنسي، أن باريس سان جرمان يخطط لتمديد عقد مبابي، الذي ينتهي في صيف 2022، حتى عام 2025.

ولم يكتف النادي الفرنسي بذلك، بل يخطط إلى مضاعفة الراتب الذي يتقاضاه مبابي حاليا، في محاولة لسد الطريق أمام أي ناد يرغب في ضمه مستقبلا، وتحديدا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبلغ راتب مبابي السنوي مع سان جرمان حاليا حوالي 20 مليون يورو. وإذا ما ضاعف النادي راتبه للإبقاء عليه في صفوفه فسيكون انتقاله على ما يبدو أمرا صعبا.

وأكد باريس سان جرمان رغبته الاحتفاظ بالمهاجم مبابي (21 عاما) في ظل سعي أندية عدة، من بينها ريال مدريد، إلى ضم اللاعب الذي أظهر تميزا لافتا في وقت قياسي مع النادي.

ويبدي نادي ريال مدريد، رغبة قوية في التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدثت إدارة باريس سان جرمان مع مبابي مؤخرا بشأن تجديد عقده، إلا أن النادي لم يتلق جوابا من اللاعب، الذي أبدى في الآونة الأخيرة رغبة في خوض تجربة جديدة.