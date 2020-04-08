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فورمولا 1 تمنح العاملين إجازة إجبارية وخفض رواتب القيادات بسبب كورونا

8
APRIL
2020
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قال متحدث باسم بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يوم الثلاثاء إنها منحت نحو نصف عدد العاملين بها إجازة إجبارية حتى نهاية مايو أيار بسبب وباء كورونا بينما وافق الرئيس تشيس كاري وعدد من القيادات على خفض رواتبهم.
 
وقالت مصادر إن معظم العاملين الذين حصلوا على إجازة مؤقتة يرتبط عملهم بأيام السباقات.
 
وتوظف فورمولا 1 أكثر من 500 شخص.
 
ولم ينطلق موسم فورمولا 1 حتى الآن بعد إلغاء السباق الافتتاحي في استراليا في 15 مارس اذار وكذلك سباق موناكو الشهير الذي كان مقررا في مايو أيار.
 
وتأجلت ستة سباقات أخرى وتأمل شركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية لفورمولا 1 في أن يبدأ الموسم خلال الصيف في أوروبا شريطة أن تسمح الظروف بذلك مع تقليص جدول السباقات ليتراوح بين 15 و18 سباقا.
 
وقال المتحدث إن قيادات الشركة وافقت على خفض رواتبها طواعية بمقدار 20 في المئة لكنها ستواصل العمل بينما وافق الأمريكي كاري على خفض أكبر.
 
وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات يوم الثلاثاء تمديد العطلة الإجبارية لفرق فورمولا 1 أسبوعين إضافيين.
 
وفي الأعوام القليلة الماضية شهدت فورمولا 1 عطلة إجبارية خلال الصيف في أغسطس اب عادة من كل موسم يتم خلالها إغلاق كافة المصانع لأسبوعين في تلك العطلة لا يسمح فيها بالعمل لمنح جميع العاملين راحة.
 
ولكن بعد تأثر خطط موسم 2020 بانتشار فيروس كورونا وتأجيل أو إلغاء الجولات الثماني الأولى من الموسم قامت البطولة باعتماد هذه العطلة الإجبارية في مارس وابريل أو مايو.
 
وبعد اجتماع جميع الأطراف المعنية في فورمولا 1 وافقت الفرق بالإجماع على تمديد هذه العطلة الإجبارية من 21 يوما إلى 35 يوما أي تمديدها أسبوعين إضافيين أملا في تحسن الظروف المتعلقة بوباء كورونا.
Reuters
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