living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بي.إن سبورتس تبث تلفزيونيا بطولة لكرة القدم الإلكترونية

8
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت مجموعة بي.إن الإعلامية أنها ستبث بطولة لكرة القدم الإلكترونية تستمر شهرا من تنظيم باريس سان جيرمان بطل فرنسا حول العالم للترفيه عن المشجعين العالقين في المنازل بسبب جائحة فيروس كورونا.
 
وتقام البطولة، التي تنطلق يوم الأربعاء، كل أسبوع بمشاركة لاعبين من بينهم يوليان دراكسلر وخوان بيرنات وليفين كورزاوا بالإضافة لمحترف كرة القدم الإلكترونية لوكا ”داكس“ كوييرييه.
 
وناصر الخليفي رئيس مجموعة بي.إن الإعلامية هو أيضا رئيس باريس سان جيرمان، وستبث البطولة تلفزيونيا في الولايات المتحدة وفرنسا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي و24 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
وقال فلوران هوزو مدير البرامج والهواء في بي.إن فرنسا ”مع تعليق المسابقات الرياضية مؤقتا في أغلب الدول بسبب جائحة فيروس كورونا، ننتظر أرقام مشاهدة قوية من بطولات إلكترونية مثل هذه“.
 
وقالت المجموعة في بيان إن البطولة التي تقام عبر الإنترنت تلقت 1400 طلب من 66 دولة مختلفة في غضون 12 ساعة من إطلاقها يوم الجمعة.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout