بي.إن سبورتس تبث تلفزيونيا بطولة لكرة القدم الإلكترونية

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أعلنت مجموعة بي.إن الإعلامية أنها ستبث بطولة لكرة القدم الإلكترونية تستمر شهرا من تنظيم باريس سان جيرمان بطل فرنسا حول العالم للترفيه عن المشجعين العالقين في المنازل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقام البطولة، التي تنطلق يوم الأربعاء، كل أسبوع بمشاركة لاعبين من بينهم يوليان دراكسلر وخوان بيرنات وليفين كورزاوا بالإضافة لمحترف كرة القدم الإلكترونية لوكا ”داكس“ كوييرييه.

وناصر الخليفي رئيس مجموعة بي.إن الإعلامية هو أيضا رئيس باريس سان جيرمان، وستبث البطولة تلفزيونيا في الولايات المتحدة وفرنسا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي و24 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال فلوران هوزو مدير البرامج والهواء في بي.إن فرنسا ”مع تعليق المسابقات الرياضية مؤقتا في أغلب الدول بسبب جائحة فيروس كورونا، ننتظر أرقام مشاهدة قوية من بطولات إلكترونية مثل هذه“.

وقالت المجموعة في بيان إن البطولة التي تقام عبر الإنترنت تلقت 1400 طلب من 66 دولة مختلفة في غضون 12 ساعة من إطلاقها يوم الجمعة.