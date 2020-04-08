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تقارير: تحديد موعد عودة أول دوري أوروبي

8
APRIL
2020
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ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يعتزم استئناف الموسم المتوقف حاليا في أرفع درجتين في 19 يونيو بدون حضور جماهير للمباريات بعد اجتماع مع أندية وأطراف معنية أخرى.
 
وعبر المسؤولون عن أملهم في عودة الأندية إلى التدريبات في منتصف مايو شريطة موافقة الحكومة وسط القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة أكثر من الفي شخص في البلاد.
 
وسيتماشى هذا القرار مع رغبات الاتحاد الأوروبي (اليويفا) الذي يأمل أن تستكمل كل مسابقات الدوري المحلي الموسم حتى لو امتد لعدة شهور أخرى رغم أن بعض الأندية الهولندية الكبرى ترغب في إلغاء المباريات المتبقية من الموسم مثلما فعلت بلجيكا المجاورة.
 
وذكرت التقارير أن مباريات الدوري سيتم استئنافها بالكامل في الجولة التي تبدأ من 19 إلى 21 يونيو، لكنها ستقام كلها خلف أبواب مغلقة.
 
ولم يتحدد بعد الموعد النهائي لكأس هولندا بين فينوورد وأوتريخت وهناك رغبة في تقليص ملحق الصعود والهبوط في نهاية الموسم.
 
وأضافت التقارير أن الاتحاد الهولندي عقد مؤتمرا عبر الهاتف مع ممثلين عن جميع أندية الدرجتين الأولى والثانية واتحاد اللاعبين في هولندا ولجنة الحكام والشركات صاحبة حقوق البث التلفزيوني وروابط المشجعين.
 
وفي الأسبوع الماضي دعت ثلاثة من أكبر أربعة أندية في ترتيب دوري الأضواء الهولندي وهي أياكس أمستردام وألكمار وأيندهوفن إلى إلغاء ما تبقى من الموسم منتقدة رغبة الاتحاد الهولندي في استكمال الموسم.
 
وقال المدير الفني لأياكس أمستردام، مارك أوفر مارس: "نحن في هولندا لا نعتمد على إيرادات حقوق البث التلفزيوني مثل إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا".
 
وأضاف لاعب برشلونة وأرسنال السابق "أعتقد أنهم تحت ضغط كبير من اليويفا بمواصلة اللعب بأي ثمن.
 
"أقارن بين الاتحاد الهولندي واليويفا فيما فعله الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أسبوع عندما كان يعتقد أن الاقتصاد أهم من فيروس كورونا".
 
وأعلنت بلجيكا إنهاء الموسم وتتويج كلوب بروج بطلا للدوري بعد إلغاء باقي منافسات الموسم الجاري.
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