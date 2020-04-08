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أندية ولاعبو الدوري الفرنسي يوافقون على "القرار الصعب"

8
APRIL
2020
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وافق مسؤولو ولاعبو دوري الدرجتين الأولى والثانية الفرنسية في كرة القدم على اتفاق بخفض "مؤقت" للرواتب من أجل الحفاظ على ميزانية الأندية في مواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وأكد رئيس نقابة اللاعبين فيليب بيات في تصريح لوكالة فرانس برس: "صادقنا على التوصية"، مضيفا "الفكرة هي أن يقوم اللاعبون بتأجيل استلام جزء من رواتبهم في أبريل للسماح للأندية للخروج من الأزمة".
 
ودعا إلى "جهد مؤقت" في مواجهة "الوضع الصحي المأساوي" بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وأوضح بيات أنه بعد اجتماع مع وزارة الاقتصاد صباح الثلاثاء لتسوية التفاصيل النهائية، توصل ممثلو الأندية واللاعبين إلى "توصية" مشتركة يقبل فيها اللاعبون بتخفيض مؤقت للرواتب، التي سيستلمونها لحظة دفع حقوق النقل التلفزيوني، المجمدة حاليا من قبل الناقلين، مؤكدا المعلومات التي أشارت إليها الصحيفتين اليوميتين "لوموند" و"ليكيب".
 
وتابع أن "هذا التخفيض المؤقت الذي يضاف إلى المدخرات التي تم الحصول عليها بالفعل بفضل نظام النشاط الجزئي الذي أنشأته الحكومة وقامت بتفعيله العديد من الأندية، سيتم حسابه على أساس جدول تدريجي، وبالتقسيط حسب مستوى الراتب المستلم".
 
ولن يكون اللاعبون الذين يحصلون على أقل من 10 آلاف يورو في إطار النشاط الجزئي، أي 70 بالمئة من إجمالي راتبهم الشهري، معنيين بهذا النظام.
 
وسيتم خفض على الأقل 20 بالمئة في أبريل للاعبين الذين يتقاضون ما بين 10 آلاف و20 ألف يورو، و30 بالمئة لمن تتراوح رواتبهم بين 20 و50 ألف يورو، و40 بالمئة لمن تتراوح أجورهم بين 50 و100 ألف يورو، وأقل من 50 بالمئة لمن يحصلون على أكثر من 100 ألف شهريا.
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