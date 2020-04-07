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وفاة أنتيتش مدرب أتليتيكو مدريد السابق عن 71 عاما

7
APRIL
2020
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أعلن نادي أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين وفاة مدربه الصربي السابق رادومير أنتيتش عن 71 عاما.
 
وقال النادي في بيان على موقعه ”تعيش أسرة أتليتيكو يوما حزينا لوفاة مدربنا السابق رادومير أنتيتش اليوم عن 71 عاما“.
 
‭‭ ‬‬وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن أنتيتش توفي بسبب مضاعفات التهاب البنكرياس.
 
واستمرت مسيرة أنتيتش كلاعب 17 عاما مع أندية بارتيزان بلجراد في بلاده وفناربخشه التركي وريال سرقسطة في إسبانيا قبل أن يختم مشواره في إنجلترا مع لوتون تاون.
 
وقام بتدريب العديد من الأندية الإسبانية من بينها سرقسطة وريال مدريد وبرشلونة لكن أفضل أيامه كانت مع أتليتيكو حيث قضى خمس سنوات وقاد فريقا يضم المدرب الحالي دييجو سيميوني للفوز بثنائية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا في 1996.
 
وكانت آخر مهمة تدريبية له مع هيبي فورتشن في 2015.
وقال إنريكي سيريزو رئيس أتليتيكو مدريد ”فقدنا اليوم شخصا عظيما وأحد مؤسسي العصر الذهبي لأتليتيكو مدريد. أشعر بالفخر لمعرفته والعمل معه“.
 
وكتب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد على تويتر ”لقد صنعت مجد أتليتيكو وخلقت منافسة عظيمة مع ريال مدريد. وداعا لمسيرة تدريبية فريدة مع أتليتيكو وريال مدريد وبرشلونة. ارقد في سلام“.
Reuters
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