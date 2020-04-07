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هاليب بطلة ويمبلدون تتعافى من إصابة في القدم

7
APRIL
2020
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قالت سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون والمصنفة الأولى عالميا سابقا إنها تتعافى بشكل جيد من إصابة في القدم تعرضت لها في فبراير شباط الماضي وبات بوسعها الركض دون الشعور بالألم.
 
وفازت اللاعبة الرومانية ببطولة دبي لكن الإصابة أجبرتها على الانسحاب من بطولة إنديان ويلز، والتي ألغيت في وقت لاحق بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا ووجود قيود على السفر.
 
وقالت هاليب في فيديو على تويتر ”القدم تبدو جيدة وبدأت بالفعل الركض ولا أشعر بأي ألم على الإطلاق“.
 
وأضافت ”لم ألعب التنس بعد لكن قدرتي على المران تعني الكثير وتمنحني تفاؤلا كبيرا في الواقع“.
 
وتأثرت رياضة التنس مثل باقي الألعاب بسبب الوباء وتوقفت منافسات الموسم حتى منتصف يوليو تموز على الأقل.
 
وكانت هاليب فازت على سيرينا وليامز في نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي لكنها لن تدافع عن لقبها في 2020 بسبب إلغاء البطولة عقب انتشار الفيروس الذي أصاب حوالي 1.27 مليون شخص حول العالم وقتل أكثر من 70 ألف شخص وفقا لإحصاءات رويترز.
Reuters
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