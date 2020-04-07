living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فان دايك يكشف عن طموحه مع ليفربول

7
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك إنه يريد أن يصبح "أحد أساطير ليفربول"، مشيرا إلى أنه ما من شيء يمكنه إيقاف النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تحقيق "أشياء مذهلة".
 
وساعد المدافع البالغ من العمر 28 عاما، الذي انضم إلى ليفربول في يناير 2018، النادي على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.
 
وكان ليفربول على بعد انتصارين فقط من تحقيق لقبه الأول في الدوري الإنجليزي في 30 عاما عندما توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.
 
وردا على سؤال حول الكيفية التي يريد أن يتذكر بها المشجعون فترته في ليفربول، أبلغ فان دايك صحيفة سبورت الإسبانية "كأحد أساطير ليفربول. أريد تحقيق أشياء مذهلة هنا".
 
وأضاف فان دايك الذي احتل المركز الثاني وراء ليونيل ميسي في تصويت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم "أود أن أصبح أحد هؤلاء اللاعبين الذين يعودون إلى أنفيلد بعد الاعتزال. أشاهد أساطير النادي في المباريات وأشعر بأنني جزء من هذه الأسرة الكبيرة".
 
وتابع قائلا: "نمتلك فريقا رائعا ولا نفتقد أي شيء، ولدينا كل الأدوات اللازمة لمواصلة تحقيق الانتصارات. وهي مدرب له شخصية وتشكيلة متنوعة وأسلوب لعب يجلب الانتصارات وملعب وجمهور يقوم بدوره".
 
وجمع ليفربول، الذي خسر مرة واحدة في الدوري هذا الموسم، 82 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بفارق 25 نقطة على مانشستر سيتي الذي خاض عدد مباريات أقل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout