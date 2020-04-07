نجم مان سيتي يعتذر بعد مخالفة تعليمات العزل المنزلي

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تقدم مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر باعتذار لمخالفته قواعد العزل المنزلي المفروضة في إنجلترا في الفترة الراهنة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأتى اعتذار المدافع البالغ من العمر 29 عاما، بعد تقارير صحفية عن إقامته حفلا في منزله الأسبوع الماضي، في مخالفة صريحة لتعليمات الحكومة البريطانية بملازمة المنازل واعتماد إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال ووكر في بيانه "أدرك أن موقعي كلاعب كرة قدم محترف يحمل معه مسؤولية أن أكون قدوة .. لذلك، أريد أن أتقدم باعتذار من عائلتي، أصدقائي، نادي كرة القدم، المشجعين، والمجتمع، لأنني خذلتهم".

وتابع المدافع الدولي:"ثمة أبطال يشكلون فارقا حيويا بالنسبة إلى المجتمع في الوقت الراهن (في إشارة إلى العاملين في مجال توفير العناية الصحية)، وقمت خلال الأسبوع الماضي بالمساعدة في دعمهم وتسليط الضوء على تضحياتهم المذهلة وعملهم الذين ينقذ حياة الناس".

وأكد سيتي في بيان منفصل أنه سيعتمد إجراءات بحق ووكر.

وأوضح النادي الشمالي في بيان إن "موظفينا ولاعبينا يواصلون العمل من أجل دعم الجهود المذهلة التي تقوم بها الخدمة الصحية الوطنية والعاملين الأساسيين الآخرين في مكافحة آثار +كوفيد-19+ بأي وسيلة ممكنة. ما قام به كايل في هذا الشأن يخالف بشكل مباشر هذه الجهود".

وأضاف:"لقد خاب أملنا من سماع هذه المزاعم، أخذنا علما بالبيان السريع لكايل واعتذاره، وسنقوم بإجراء تأديبي داخلي في الأيام المقبلة".

وبات ووكر ثاني لاعب في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يتم كشف مخالفته للتعليمات الصحية في الفترة الراهنة لمكافحة تفشي "كوفيد-19" الذي تسبب بأكثر من 65 ألف حالة وفاة معلنة حول العالم حتى الأحد.

وسبق لقائد أستون فيلا جاك غريليش أن وجد نفسه في موقف مماثل، بعدما انتشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور وهو خارج منزله، وذلك بعد ساعات من نشره شريطا مصورا يدعو فيه المشجعين إلى البقاء في بيوتهم ودعم جهود مكافحة تفشي الوباء.

ويأتي ذلك في ظل التوقف الذي يفرضه فيروس كورونا المستجد على مختلف النشاطات الرياضية عالميا، ومنها كرة القدم الإنجليزية التي عُلقت منافساتها الى ان يصبح استئنافها "ممكنا بطريقة آمنة ومناسبة تماما".