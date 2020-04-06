4 دول مستمر فيها دوري كرة القدم رغم جائحة كورونا

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قرر اتحاد بوروندي لكرة القدم،الأحد، بعد اجتماع مع الأندية استمرار منافسات الدوري المحلي رغم مخاوف من جائحة فيروس كورونا.

والدولة الواقعة في شرق أفريقيا واحدة من أربع دول فقط مستمرة في إقامة بطولات الدوري بعد توقف الأحداث الرياضية في كافة أنحاء العالم بسبب الأزمة الصحية.

وقال الاتحاد في بيان بعد اجتماع لمناقشة ما إذا كان الموسم سيستمر "بعد مشاورات مع ثاديوس نديكومانا وزير الصحة العامة، قررت الجمعية العامة استمرار دوري الدرجتين الأولى والثانية مع اتباع الإجراءات المناسبة للحفاظ على النظافة".

وسجلت بوروندي ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا. وبالإضافة إلى بوروندي، تستمر روسيا البيضاء (بلوروسيا) ونيكاراغوا وطاجيكستان في إقامة مسابقاتها المحلية.

وتتبقى ثلاث جولات فقط في دوري بوروندي التي بلغت نهائيات كأس الأمم الأفريقية لأول مرة العام الماضي.