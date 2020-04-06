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7 مايو.. الدوري الإيطالي يحدد موعدا مفترضا لاستئناف الموسم

6
APRIL
2020
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أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الأحد، أن موسم دوري الدرجة الأولى قد يمتد إلى سبتمبر، أو أكتوبر، محذرا من موجة تقاضي ضخمة، "إذا لم تحسم المسابقة في أرض الملعب".
 
وتوقف دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ التاسع من مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إيطاليا، وهو ما يعادل ربع حصيلة الوفيات العالمية تقريبا. واقترح بعض رؤساء الأندية إلغاء الموسم تماما.
 
وأبلغ رئيس الاتحاد الإيطالي، غابرييلي غرافينا، برنامج "دومنيكا سبورتيفا" على محطة "راي" التلفزيونية الحكومية "الطريقة الوحيدة للتعامل مع موقف طارئ من هذا النوع هو استكمال مسابقات موسم 2019-2020 هذا العام".
 
وقال غرافينا إن يوم 17 مايو يتم دراسته كتاريخ محتملا لاستئناف المسابقة، لكنه أكد أن هذا "مجرد افتراض".
 
وأضاف "ندرس مجموعة كبيرة من الحلول المحتملة للتعامل مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة".
 
وتابع "هل يمكن أن ينتهي الموسم في سبتمبر أو أكتوبر؟ هذا أحد الافتراضات؟ إنها طريقة لتجنب إفساد ليس موسم 2019-2020 فقط بل موسم 2020-2021 أيضا".
 
وقال غرافينا إنه في حالة إلغاء الموسم الحالي، فإن الاتحاد الإيطالي قد يعاني من "موجة تقاضي من كل من يعتبر أنه تضرر".
 
وقد يتضمن ذلك الأندية الهابطة والفرق التي تفقد فرصة اللعب في أوروبا الموسم المقبل.
 
وأضاف "سنخاطر حقا بأن تنتقل منافسات البطولة إلى قاعات المحاكم"، وفق ما نقلت "رويترز".
 
والخميس الماضي، دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بطولات الدوري في كافة أنحاء القارة لاستكمال مواسمها، بمجرد أن تصبح الظروف مواتية لممارسة كرة القدم.
 
وأضاف اليويفا أن في حالة إلغاء أي مسابقة دوري، فإن أنديته اربما تحرم من المشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، الموسم المقبل.
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