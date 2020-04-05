انتحار طبيب بعد إصابته بفيروس كورونا!

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أعلن أرناود روبينت عمدة ريمس انتحار طبيب فريق ستاد ريمس برنارد جونزاليس، اليوم الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا.



ووفقًا لصحيفة ‘‘لو باريزيان‘‘ الفرنسية، فقد تم العثور اليوم على جثة طبيب فريق ستاد ريمس برنارد جونزاليس في منزله.



وأشارت الصحيفة الفرنسية بأن تلك الكارثة لها علاقة مباشرة بجائحة فيروس كورونا، إذ أُصيب جونزاليس البالغ من العمر 60 عامًا بهذا المرض منذ عدة أيام، وكان يخضع للحجر الصحي بمنزله رفقة زوجته.



وأدلى روبينت في تصريح صحفي قائلًا: ‘‘كان جونزاليس رجلًا ملتزمًا وإنسانًا رائعًا، كان انعكاسًا حقيقيًا لأسرته، وكان يتمتع بروح الدعابة والمرح، أعلم أنه ترك مذكرة يشرح فيها أسباب انتحاره، ولكنني أجهل ما قاله فيها‘‘.