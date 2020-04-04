إصابة بكورونا في برشلونة!

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن الاختبارات أظهرت إصابة النائب الأول لرئيسه جوردي كاردونير بفيروس كورونا المستجد، ولكنه في حالة جيدة ويخضع لعزل منزلي.

وأكد النادي الكتالوني، اليوم، السبت لوكالة الأنباء الإسبانية المعلومة التي نشرت، أمس الجمعة، على موقع "Metrópoli" الإلكتروني، مضيفاً أن نائب رئيس البرسا في وضع صحي جيد ومستقر.

وكان نادي برشلونة قد قرر قبل أسابيع إرسال جميع أطقم العاملين به وكذلك لاعبيه لديارهم، ومنذ حينها يعقد اجتماعات عن بعد بين مختلف العناصر، وكذلك على المستوى الإداري.

وأصيب مدير الخدمات الطبية في الفريق، رامون كانال، وطبيب فريق كرة اليد أنطوني غيتييريز بكورونا.