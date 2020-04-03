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على خطى برشلونة.. "الهنود الحمر" يوافقون على خفض رواتبهم

3
APRIL
2020
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أعلن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم،الخميس، أنه قام مؤقتا بتخفيض رواتب اللاعبين والمدربين بنسبة 70 في المئة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
 
لكن فريق "الهنود الحمر" قرر الاستمرار في دفع رواتب وأجور بقية العاملين في النادي كاملة.
 
ويأتي القرار بعد خطوة مماثلة قام بها برشلونة الذي وافق لاعبوه على خفض آخر في رواتبهم بالإضافة إلى نسبة 70 في المئة فرضها النادي خلال فترة توقف النشاط لضمان حصول بقية العاملين في النادي على رواتبهم كاملة.
 
وتتناقض هذه الصورة مع العديد من أندية الدوري الانجليزي الممتاز مثل توتنهام هوتسبير ونوريتش سيتي ونيوكاسل يونايتد الذين واجهوا انتقادات بسبب خفض رواتب العاملين خلال توقف المباريات بينما يحصل لاعبوهم على رواتبهم كاملة والتي تقدر بعدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية.
 
 
وخفضت أندية في دوري الدرجة الأولى الألماني مثل باير ليفركوزن وبروسيا مونشنغلادباخ وشالكه وهوفنهايم أيضا رواتب اللاعبين لمواجهة تراجع الايرادات أثناء توقف المباريات.
 
وأعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم السبت الماضي توصله لاتفاق مع المدرب ماوريتسيو ساري ولاعبي الفريق الأول لخفض رواتبهم وتوفير حوالي 90 مليون يورو (100.26 مليون دولار) عن السنة المالية 2019-2020.
 
وقال أتليتيكو مدريد في بيان إنه قرر هذا الخفض المؤقت للرواتب "للحفاظ على الوضع الاقتصادي للنادي وحماية مستقبله".
 
وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا تجاوز حاجز العشرة آلاف بعد وفاة 950 شخصا خلال الليل.
 
وتابعت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المسجلة ارتفع إلى 110238 من 102136 يوم الأربعاء.
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