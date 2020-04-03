فان دايك يكشف استراتيجية ليفربول داخل الحجر الصحي

A + A -

كشف مدافع ليفربول الإنجليزي، فيرجل فان دايك، عن أسرار استمرار العمل في ليفربول بين المدربين والطاقم التدريبي والبدني، خلال فترة التوقف منذ تفشي فيروس كورونا.

وأشار فان دايك في حديثه لموقع ليفربول الرسمي، إلى أن المدرب الألماني يورغن كلوب، يجري مكالمات جماعية مع اللاعبين بشكل شبه يومي، باستخدام تطبيق "زوم".

وقال فان دايك: "كان من الرائع رؤية بعضنا البعض مجددا، لقد أجرينا اجتماعا سريعا مع المدرب، واستمعنا له ولنصائحه في هذا الوقت الصعب".

وقال فان دايك إن هذه المكالمات الجماعية مهمة للغاية، لأن الوضع المقبل مجهول حتى هذه اللحظة، ولا يعرف أي من اللاعبين ماذا سيحصل مستقبلا.

كما كشف المدافع الهولندي عن الطريقة التي يحافظ بها اللاعبين على لياقتهم، خلال فترة التوقف، التي لا تمتلك تاريخ انتهاء واضح.

وقال فان دايك: "يحاول قسم اللياقة البدنية إعداد بعض الجلسات التي يمكننا جميعا القيام بها معا من خلال مكالمة الفيديو، وأعتقد أن هذه فكرة جيدة، أن تتقرب التشكيلة ببعضها البعض مرة أخرى وتلتقي ببعضها البعض".

وأضاف: "نقوم كل يوم اثنين وأربعاء وجمعة، بجلسة بدنية أصعب، لمنح جسمك ما يحتاجه من التمرين لأنه من الممكن أن يصاب بالضعف إذا لم تدربه بقوة لفترة طويلة. يجب أن تكون ذكيا وعليك أن تفعل الأشياء الصحيحة للحفاظ على جسمك عند مستوى معين يمكنك البدء فيه عندما يبدأ مرة أخرى".

وأشاد فان دايك بجلسات التمرين "الممتعة"، التي ستتكرر كثيرا خلال التوقف، كما قال أنه يرغب بإضافة بعض تمارين اليوغا كذلك.

كما كشف قائد منتخب هولندا عن المحادثات الخاصة بين اللاعبين على تطبيق "واتساب"، وخاصة داخل المحادثات الجماعية.

"المحادثة الجماعية للاعبين على واتساب حيوية جدا، الكل يشارك فيها بشكل منتظم. هذا الأمر يعطيك فكرة عن فريقنا، فالكل يشارك والكل يمزح بطريقته الخاصة".

يذكر أن الدوري الإنجليزي توقف في مارس، مع تبقي 9 جولات على النهاية، بينما يحتاج ليفربول لانتصارين فقط لضمان اللقب الغائب عن النادي منذ 30 عاما.