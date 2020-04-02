كلوب مرشح لتدريب منتخب ألمانيا

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بات المدير الفني الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، مرشحا بارزا لتولي مسؤولية تدريب منتخب ألمانيا، خلفا لمواطنه، يواخيم لوف.

وذكرت صحيفة "The Mirror" البريطانية، أن كلوب، يُنظر إليه كبديل مباشر للوف.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البالغ 52 عاما، قد يتم تعيينه على رأس الإدارة الفنية لمنتخب "المانشافت"، كتطور منطقي في مسيرته الحافلة.

وكان كلوب تسلم مسؤولية تدريب ليفربول في العام 2015، وتوج معه في العام الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، كما يتصدر "الريدز" حاليا، مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 82 نقطة، وبفارق مريح عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ57 نقطة.

ويرتبط كلوب مع ليفربول بعقد يمتد حتى العام 2024.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب ألمانيا لن يشارك في أي بطولة هذا العام بعد تأجيل مسابقة كأس أمم أوروبا، التي كانت مقررة هذا الصيف، إلى العام المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.