زيدان يعثر على "جوهرة عربية - 16 عاما" خليفة لبنزيما

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يسعى فريق ريال مدريد لضم "جوهرة" نادي ليون الفرنسي لكرة القدم ريان شرقي ذي الأصول الجزائرية، بطلب مباشر من مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.

وذكرت تقارير صحفية أن زيدان يرى في ريان شرقي (16 عاما) خليفة لمواطنه المهاجم كريم بنزيما مستقبلا، وذلك لما يقدمه من مستويات مبهرة، ويتمتع به من مهارات استثنائية.

وأشارت إلى أن زيدان، الذي ولد في فرنسا وينحدر من أصول جزائرية أيضا، قد يلعب دورا كبيرا في حسم صفقة ضم مواطنه شرقي لمصلحة "الميرينغي".

وولد ريان شرقي في عام 2003 في فرنسا، ويعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا، وتم تشبيهه بالعديد من أساطير الكرة حيث لقب بزيدان الجديد، وبـ "ميسي" فرنسا، ويرتبط بعقد مع نانت حتى صيف عام 2022.