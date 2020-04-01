10 نجوم قد تطيح بهم "مقصلة" كورونا إلى الاعتزال المبكر

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يواجه موسم كرة القدم مصيرا مجهولا، وأزمة اقتصادية قادمة، مع تعليق البطولات، وتفشي فيروس كورونا الجديد حول العالم، مما قد يدفع عددا من أساطير اللعبة للاعتزال، والخروج من "الباب الخلفي" للعبة.

وتوقفت جميع المسابقات الأوروبية الكبرى، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، لترسم مصيرا مجهولا للبطولات، وتخلط الروزنامة الأوروبية.

وقد يجبر فيروس كورونا عددا من أساطير اللعبة على اتخاذ "القرار الصعب" واعتزال اللعبة بشكل نهائي، من دون أي حفل وداع أو تكريم.

جانلويجي بوفون

حارس إيطاليا الأسطوري أمام قرار صعب، إما الاستمرار مع يوفنتوس لموسم إضافي، واللعب حتى عمر 43 عاما، او الاعتزال وسط أزمة كورونا، ومساعدة ناديه من تكفل راتبه لموسم إضافي على دكة البدلاء.

تاريخ بوفون حافل بالإنجازات، والتضحيات، على حد سواء، ومن المتوقع أن يتخذ بوفون قرارا في مصلحة "اليوفي"، ولكنه قد يكون حزينا لجماهير كرة القدم حول العالم.

واين روني

عاد أسطورة إنجلترا واين روني للملاعب الإنجليزية، عن طريق ديربي كاونتي، كلاعب ومدرب، مطلع هذا العام، ولكن مغامرته توقفت بسبب تعليق المسابقات.

وكان من المتوقع أن يساعد روني ديربي بالعودة للبريميرليغ، وربما خوض موسم إضافي مع الفريق، ولكن الضربة القوية التي تعرضت لها الأندية بسبب كورونا قد تعني أن هداف إنجلترا قد يعلن نهاية الرحلة الآن.

زلاتان إبراهيموفيتش

عودة المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش لناديه السابق، أي سي ميلان، لم تكن موفقة، مع تفشي فيروس كورونا، الذي أوقف البطولات في إيطاليا.

زلاتان وقع عقدا للعب مع ميلان لمدة 6 أشهر، حتى الصيف، ولكن تعليق البطولات قد يعني أن مباراة ميلان أمام جنوى، كانت الموقعة الأخيرة التي شهدناها لزلاتان في عالم الكرة.

مسعود أوزيل

من المستبعد أن تنهي كورونا مشوار الألماني مسعود أوزيل الآن، لكنه احتمال حقيقي، بالنسبة للظروف التي تحيط بالعالم، وباللاعب.

يعتبر أوزيل من اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تعني الأزمة أن أرسنال سيضطر للتخلي عن اللاعب بفسخ عقده، خاصة مع تراجع إيرادات النادي قبل أزمة كورونا.

وقد تعني مشاكل أوزيل المتكررة، والتي تتعلق بالانضباط والآراء السياسية، أنه لن يكون هدفا محببا للأندية للتعاقد معه، مما قد يضطره للاعتزال المفاجئ، مثل ما فعل تجاه اللعب الدولي في 2018.

أندريس إنييستا

كان النجم الإسباني أندريس إنييستا يرغب بإنهاء مواره الكروي، بقيادة فريقه الياباني فيسيل كوبي للقب دوري أبطال آسيا، ولكن هذا الحلم تبدد.

مع تعليق جميع البطولات الآسيوية، قد يعلن إنييستا الاعتزال من عالم كرة القدم، بعد فترة قصيرة في اليابان.

كارلوس تيفيز

قد ينهي كورونا مشوار المهاجم الأرجنتيني المثير للجدل، قبل أوانه، خاصة مع توقف منافسات كرة القدم في الأرجنتين، وحول العالم.

وجاء توقف الدوري الأرجنتيني في وقت سيء جدا بالنسبة لتيفيز، الذي سجل 5 أهداف في مباريات بوكا جونيورز الأربع الأخيرة.

ناني

مع ترقب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي قد تعصف بالولايات المتحدة، بسبب تفشي فيروس كورونا، قد يضطر نادي أورلاندو سيتي الأميركي التخلي عن قائده الربتغالي ناني، الذي يتقاضى راتبا ضخما.

وقد تعني أزمة كورونا أن النجم البرتغالي، الذي طالما تشابه أسلوب لعبه بمواطنه كريستيانو رونالدو، سيضطر للاعتزال، بعد مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية.

ريكاردو كواريسما

الجناح البرتغالي المهاري ريكاردو كواريسما، قد تضرب به "مقصلة" كورونا، وتنهي مشواره الكروي، بعمر 36 عاما.

ويخوض كواريما آخر أيامه الكروية، مع نادي قاسم باشا التركي، الذي من المتوقع أن يستغني عن نجومه أصحاب الرواتب الكبيرة، مع توقف إيرادات النادي.

روبينيو

الهداف البرازيلي روبينيو، الذي قارنه الخبراء بليونيل ميسي، عند ظهوره على الساحة، يعيش أيامه الأخيرة كلاعب كرة قدم، بعمر 36 عاما.

وقد يضطر نادي إسطنبول باشاك شاهير التخلي عن المهاجم البرازيلي الذي يكلف خزينة النادي الكثير، مما يعني نهاية مشوار روبينيو في عالم كرة القدم.

كيفن برنس بواتينغ

النجم الغاني البالغ من العمر 33 عاما، يخوض تجاربه الأخيرة في عالم الكرة، فتنقل بين برشلونة وفيورنتينا وبيشكتاش، في غضون عام واحد.

الأزمة الاقتصادية القادمة قد تنهي مشوار بواتينغ، الذي لم يعد نجما جاذبا للأندية في السنوات الأخيرة، بسبب قلة أهدافه، وارتفاع راتبه.