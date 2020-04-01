كورونا يودي بحياة رئيس نادي مرسيليا "التاريخي"

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توفي رئيس نادي مرسيليا السابق باب ضيوف، 68 عاما، بعد اصابته بفيروس كورونا، كما أفادت مصادر عائلية، الثلاثاء.

وأكدت شبكة "ار تي اس" السنغالية نبأ وفاة ضيوف.

وكان مقررا أن يتم نقل ضيوف من داكار عاصمة السنغال إلى مدينة نيس الفرنسية الجنوبية على متن طائرة خاصة مجهزة من الناحية الصحية، الثلاثاء، لكن طائرته لم تقلع بسبب تردي وضعه الصحي، قبل أن يتوفى على الأراضي السنغالية.

وترأس باب ضيوف، الصحفي السابق، نادي مرسيليا الفرنسي في الفترة من 2005 إلى 2009 وساهم بشكل كبير في بناء الفريق الذي توج بطلا للدوري الفرنسي عام 2010، بعد صيام دام 17 عاما.

ودخل ضيوف أحد مستشفيات داكار في الايام الأخيرة بعد إصابته بفيروس كورونا، واحتاج إلى جهاز تنفسي خلال فترة علاجه.