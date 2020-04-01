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غريزمان من الحجر الصحي: لقد خاب أملي

1
APRIL
2020
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اعترف مهاجم برشلونة، أنطوان غريزمان، بأنه "يفتقد كرة القدم كثيرا"، بينما يلازم منزله بسبب الحجر الصحي من جراء فيروس كورونا المستجد.
وقال غريزمان، في دردشة مع متصفحي الإنترنت: "الحجر يسير بشكل جيد. افتقد كرة القدم كثيرا لكن لا نستطيع القيام بأي شيء".
 
واوضح النجم الذي توج مع منتخب بلاده فرنسا بمونديال روسيا 2018  "لقد خاب أملي من جراء تأجيل كأس أوروبا 2020، لكن الأمر افضل بهذه الطريقة لأننا نعاني من إصابات كثيرة هذا الموسم".
 
وعن كيفية تمضية أيامه في المنزل خلال الآونة الأخيرة قال غريزمان "لدينا الوقت لممارسة الكثير من الرياضات، سيستمر الأمر كذلك على مدى 30 يوما على الأقل. لا أدري متى يعاود الدوري.. ولا متى نعاود التدريبات".
 
واعتبر بأن أفضل مباراة خاضها "كانت مواجهة أرسنال مع أتلتيكو مدريد (فريقه السابق) في نصف نهائي الدوري الأوروبي. أنا فخور جدا من دفاعي عن ألوان أتلتيكو مدريد".
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