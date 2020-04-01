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ريال مدريد "صامد" في وجه كورونا.. ونجومه "في أمان"

1
APRIL
2020
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رغم التأثير الواضح لفيروس كورونا المستجد على خزائن الأندية الرياضية في مختلف دول العالم، فإن إدارة ريال مدريد الإسباني اختارت عدم التسرع في اتخاذ أي قرار.
 
وفرض تفشي وباء "كوفيد 19" شللا شبه تام في مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، وأدى الى تعليق منافسات كرة القدم.
 
وتحت الضغط المادي الكبير الذي فرضته الظروف الجديدة، قرر عدد من الأندية في "الليغا"، من بينها برشلونة وأتلتيكو مدريد، تخفيض رواتب لاعبيها وأجهزتها الفنية، للتخفيف من حدة الأعباء المالية في ظل التأثير الاقتصادي لوباء كورونا.
 
إلا أن مجلس إدارة "النادي الملكي" قرر عدم اتخاذ "أي إجراءات صارمة" حاليا، وفقما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
وأوضح المصدر أن مسؤولي الريال على يقين من أن خزينة النادي المالية "قوية"، بما يسمح لها بتحمل الموجة الأولى من جائحة "كوفيد 19".
 
وكشفت الصحيفة أن إدارة النادي الملكي "لا تفكر حاليا في تخفيض رواتب اللاعبين أو الاستغناء عن أحدهم، لكنها ستتماشى مع الوضع وستتخذ القرارات في الوقت المناسب لضمان عدم التعرض للإفلاس، وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع جمع مسؤولي أندية الدوري بمسؤولي الاتحاد الإسباني".
 
يشار إلى أن إسبانيا أصبحت ثاني أكثر دول أوروبا تضررا من فيروس كورونا المستجد، بعد إيطاليا.
 
والثلاثاء، سجلت إسبانيا رقما قياسيا جديدا بعدد الضحايا منذ بداية انتشار الوباء، حيث توفي 849 شخصا خلال 24 ساعة.
 
وأودى الوباء بحياة 8189 شخصا في البلاد، كما أصاب أكثر من 94 ألفا.
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