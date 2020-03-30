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إصابة أسطورة كرة القدم التركية رتشبر بفيروس كورونا

30
MARCH
2020
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أصيب حارس مرمى المنتخب التركي السابق لكرة القدم، روستو رتشبر، أمس السبت، بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى.
وجاء الإعلان عن إصابة أسطورة كرة القدم التركية من خلل زوجته أسيل في حسابها على موقع إنستغرام، حيث قالت إنه نقل إلى المستشفى بعد ثبوت إصابته بالفيروس، مشيرة إلى أن نتائج فحوصها وفحوص طفليها جاءت سلبية.
 
وقالت أسيل، في حسابها على إنستغرام الليلة الماضية "نقلنا زوجي روستو إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس كوفيد-19. فبعد أن كان كل شيء طبيعيا فوجئنا بظهور الأعراض سريعا عليه"، وفقا لما ذكرته رويترز.
 
وأشارت أسيل إلى أن زوجها روستو، البالغ من العمر 46 عاما، يخضع للعزل في المستشفى، وأنه لا يسمح لهم بزيارته، مضيفة "هذه فترة حرجة وصعبة جدا. أدعو بالشفاء العاجل لجميع المرضى ومنهم زوجي".
 
يشار إلى أن روستو لعب 120 مباراة مع منتخب بلاده، وهو بذلك اللاعب الأكثر مشاركة على المستوى الدولي في تركيا، وقد تألق مع الفريق خلال تأهل تركيا لقبل نهائي كأس العالم 2002.
 
ولعب روستو لأكثر من 10 أعوام مع نادي فناربخشه التركي، كما لعب لفترة قصيرة مع نادي برشلونة الإسباني واعتزل كرة القدم في العام 2012، بعد 5 أعوام قضاها مع فريق بشيكطاش.
 
وعبّر فريقه السابق فناربخشه، في تغريدة على حسابه في تويتر عن أمنياته "بالشفاء العاجل لحارس مرمى المنتخب الوطني السابق روستو رتشبر الذي دافع عن ألوان فريقنا طوال سنوات عديدة ونتمنى أن يستعيد عافيته في أقرب وقت ممكن ونأمل أن تصلنا أخبار طيبة عنه".
 
كذلك غرّد فريق برشلونة عبر تويتر باللغة التركية قائلا "نتمنى لك الشفاء يا روستو. نحن نحبك ونحن كبرشلونة نقف إلى جانبك".
 
يشار إلى أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد في تركيا ارتفع، أمس السبت، من 16 إلى 108 حالات، في حين قفز عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" من 1704 إلى 7402 حالة.
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