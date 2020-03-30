أشرف حكيمي على رادار تشلسي.. والريال لم يتخذ قرارا بعد

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بات المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد الإسباني المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني، على رادار نادي تشلسي الإنجليزي في الآونة الأخيرة، حسبما ذكرت تقارير رياضية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة نادي تشلسي سألت ريال مدريد عن إمكانية ضم حكيمي، وذلك في إطار سعي مدرب تشلسي فرانك لامبارد لتعزيز صفوف الفريق باللاعبين المتميزين في موسم الانتقالات المقبل.

ولعب حكيمي هذا الموسم مع فريق بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، وقدم موسما مميزا، وأصبح ضمن نجوم الدوري الألماني.

وانتقل حكيمي (21 عاما) إلى الفريق الألماني لعام واحد، ولا يوجد في عقده بند خيار الشراء، مع نهاية مدته، مما دفع العديد من الأندية للاستفسار بشأن موقفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد أخبرت نادي تشلسي بأنها لم تتخذ قرار حتى الآن بشأن حكيمي، ولن تتخذ القرار إلى أن ينتهي الموسم الحالي، حسبما ذكرت "آس" الإٍسبانية.

وبينما تخطط إدارة ريال مدريد لعودة حكيمي إلى الفريق، تبقى الكلمة النهائية للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الإسباني.

ورجحت مصادر أن يسعى بايرن ميونيخ الألماني لضم حكيمي، في حال عدم رغبة ريال مدريد في عودته.

ولعب حكيمي هذا الموسم رفقة بروسيا دورتموند في مختلف البطولات، 37 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل 7 أهداف.