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هاري كين يثير الجدل.. و"مستقبل غامض" مع توتنهام

30
MARCH
2020
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قال مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، إنه قد يرحل عن ناديه الإنجليزي إذا لم يتطور مستواه في الطريق الصحيح في ظل رغبته في حصد الألقاب "عاجلا وليس آجلا".
 
وسجل كين 181 هدفا مع توتنهام في كل المسابقات، وبمعدل حوالي 30 هدفا في الموسم الواحد منذ دخوله التشكيلة الأساسية في 2014، لكنه لم يحرز بعد أي لقب مع النادي اللندني.
 
ومدد مهاجم إنجلترا عقده مع ناديه لمدة 6 سنوات في 2018 ما يعني أنه يرتبط بعقد حتى 2024، لكنه اعترف في فقرة سؤال وجواب عبر إنستغرام مع جيمي ريدناب محلل سكاي سبورتس أنه لا يضمن البقاء إذا لم يحقق توتنهام النجاح.
 
وقال كين: "سأحب توتنهام باستمرار لكنها واحدة من الأشياء. لقد قلت باستمرار إذا لم أشعر أننا نتطور كفريق أو نسير في الطريق الصحيح فلن أكون الشخص الذي يستمر هناك من أجل ذلك فقط".
 
وأضاف "أنا لاعب طموح، وأريد أن أتطور وأصبح أفضل. أريد أن أصبح لاعبا من المستوى الرفيع لذا الأمر كله يعتمد على ما سيحدث للفريق وكيف سنتطور معا".
 
وتابع: "لذا ليس من المؤكد أني سأبقى هناك إلى الأبد".
 
واقترب كين من حصد لقب عندما بلغ نهائي كأس الرابطة في 2015 ونهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه خسر في المرتين أمام تشلسي وليفربول على الترتيب.
 
وقال كين: "نحن نقول منذ عدة سنوات ذلك (إن توتنهام يستطيع حصد الألقاب بهذا الفريق). نملك تشكيلة رائعة لكن لسبب أو لآخر فلم نحقق الفوز بهذه الألقاب".
 
وأضاف "من الصعب قبول ذلك كلاعب وكشخص. أريد الفوز بكل شيء. عندما نقترب من الفوز ولا يحدث ذلك يكون من الصعب مواصلة البناء".
 
ويحتل توتنهام، الذي خرج من كل مسابقات الكؤوس هذا الموسم، المركز الثامن في الدوري الإنجليزي متأخرا بسبع نقاط عن تشلسي رابع الترتيب وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.
 
وتعافى كين من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بعدما خضع لجراحة وكان من المتوقع أن يعود إلى الملاعب الشهر المقبل، لكن الدوري توقف بأكمله بسبب تفشي فيروس كورونا حتى 30 أبريل على الأقل.
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