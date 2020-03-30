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رئيس "يويفا" يصدم مشجعي ليفربول..تصريح جديد عن "البريميرليغ"

30
MARCH
2020
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أثار تصريح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين، صدمة لمشجعي نادي ليفربول، وذلك بعدما تحدث عن مصير الدوري الإنجليزي في ظل توقف النشاط الكروي حول العالم من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
وفجّر تشيفرين مفاجأة لجماهير "الريدز" الحالمة باللقب المحلي الأول منذ نحو 30 عاما، بعدما كشف في تصريحات له، أن نتائج بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2019/2020 قد يتم شطبها.
 
واعترف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بأن الأندية قد تضطر إلى البدء من جديد في الموسم المقبل، ونسيان كل نتائج الموسم الجاري، في ظل صعوبة استكماله بسبب فيروس كورونا، وهو ما يعني نتائج موسم 2019/2020 بأكملها ستعتبر لاغية وباطلة، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
وأضاف تشيفرين قائلا: "من الصعب علي أن أتخيل جميع المباريات خلف الأبواب المغلقة، لكننا ما زلنا لا نعرف ما إذا كنا سنستأنف النشاط والمسابقات، في وجود الجماهير والمتفرجين في الملاعب أم بدونهم، وإذا لم يكن هناك حل بديل مقبول، سيكون من الأفضل إلغاء البطولة المحلية في كل دولة".
 
جدير بالذكر أن ليفربول كان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى قبل تعليق النشاط بعد لعب 29 جولة من البطولة برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي حامل اللقب، وكان يفصله فقط عن التتويج رسميا باللقب 6 نقاط.
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