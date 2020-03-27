تأجيل بطولة أمريكا المفتوحة للجولف

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قالت صحيفة نيويورك بوست يوم الجمعة إن بطولة أمريكا المفتوحة للجولف، المقررة في وينجيد فوت في مامارونيك بنيويورك ما بين 18 و21 يونيو حزيران المقبل، تأجلت إلى موعد لاحق بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر على اطلاع بخطط المسؤولين عن التنظيم إن البطولة ستقام في ”وقت لاحق خلال الصيف“ وفي نفس المكان.

وتضررت نيويورك كثيرا جراء انتشار الفيروس سريع العدوى الذي أصاب أكثر من 82 ألف شخص في أنحاء الولايات المتحدة وتسبب في وفاة ما يزيد عن ألف آخرين في هذه البلاد حتى الآن.

ومنذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي تسبب الوباء في إلغاء أو تأجيل العديد من الأحداث والأنشطة الرياضية حول العالم بما في ذلك تأجيل دورة ألعاب طوكيو الصيفية 2020 إلى العام المقبل.