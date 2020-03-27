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ريال مدريد يخوض أهم مبارياته ضد وباء كورونا

27
MARCH
2020
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خصص نادي ريال مدريد ملعبه الشهير "سانتياغو برنابيو" لتخزين المعدات الطبية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في إسبانيا التي تعد ثاني بلد أكثر تضررا منه في العالم.
 
وأعلن النادي الملكي، الأكثر تتويجا بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، في بيان أنه "بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة، سيتم تحويل ملعب سانتياغو برنابيو إلى فضاء مناسب لتخزين التبرعات بالمعدات الطبية المخصصة لمكافحة هذا الوباء".
 
وسيخصص ريال مدريد ملعبه الذي يتسع لـ81 ألف متفرج، إلى مكان لتخزين تبرعات الشركات والجمعيات العاملة في القطاع الرياضي قبل تسليمها الى السلطات الصحية الإسبانية.
 
وتخطت إسبانيا الخميس حاجز أربعة آلاف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وباتت تحتل المركز الثاني لناحية الوفيات خلف إيطاليا، ومتقدمة على الصين الثالثة، وحيث ظهر "كوفيد-19" للمرة الأولى.
 
وتعتبر منطقة العاصمة مدريد الأكثر تضررا في البلاد مع أكثر من ألفي حالة وفاة حتى الآن.
وأوقفت جميع مسابقات كرة القدم في إسبانيا إلى أجل غير مسمى.
 
وفي السياق، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن مركز تدريباته كوفيرتشيانو بالقرب من فلورنسا سيتم وضعه رهن إشارة السلطات الصحية لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا.
 
وأوضح الاتحاد الإيطالي في بيان أنه سيتم توفير العديد من المباني وكذلك غرف المركز الذي يستضيف عادة تدريبات المنتخبات الإيطالية لكرة القدم، ووضعها رهن إشارة السلطات الصحية.
 
وأضاف "يمكنهم استقبال الأشخاص الخاضعين للمراقبة الصحية بالإضافة إلى أسرة للمرضى الذين ينتظرون دخولهم المستشفى".
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