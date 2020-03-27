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وزير الرياضة الإيطالي يعلق على موعد استئناف دوري كرة القدم

27
MARCH
2020
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أبدى وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا شكوكا كبيرة بشأن إمكانية معاودة مباريات دوري كرة القدم المحلي في مطلع مايو المقبل، بعد توقفها كغيرها من النشاطات الرياضية بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
 وأوقفت إيطاليا في وقت سابق من مارس الحالي، كامل النشاط الرياضي حتى الثالث من أبريل، على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19"، لكن مع تحول البلاد تدريجا إلى أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل أكثر من 8 آلاف وفاة معلنة حتى الخميس، لا يتوقع أحد من المعنيين استئناف النشاطات بعد هذا الموعد الأولي.
 
وأدلى فينتشنزو سبادافورا، ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا، خلال الأسبوع الماضي بتصريحات وضعا فيها أوائل مايو كموعد محتمل ومأمول به من أجل استئناف منافسات "سيري أ"، لكن تطور الوضع الصحي الراهن يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا التاريخ حتى لن يكون واقعيا.
 
وقال سبادافورا في تصريحات لقناة "راي 3" الإيطالية: "أعتقد أن التوقعات التي أعلنا عنها بإمكان معاودة النشاطات الرياضية في أواخر أبريل أو مطلع مايو كانت متفائلة أكثر مما يجب".
 
وتابع: "أنا أشكك جدا جدا (بإمكان حصول ذلك). ما يمكنني قوله بالتأكيد هو أنه بحال توافر المجال لاستئناف المنافسات في ظل ظروف معينة، فالأكيد أنها ستكون خلف أبواب موصدة (بوجه المشجعين)".
 
وأضاف: "حتى الآن، من غير المطروح أن نقول إنه يمكن في مايو معاودة كل النشاط بالشكل المعتاد، خاصة مع المشجعين.. حتى العلماء ليس لديهم يقين بشأن تطور الفيروس. علينا أن نأقلم قراراتنا بناء على الأوضاع المتبدلة".
 
وشدد على أن "القرار النهائي سيكون بيد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.. فهو يمكنه أن يقرر إرجاء المباريات حتى أواخر فصل الصيف، لكن الوضع معقد، وكرة القدم احتاجت إلى وقت أكثر من الآخرين لفهم هذه الأزمة".
 
وأكد سبادافورا الرغبة الإيطالية "بأن نكون مستعدين للانطلاق مجددا ما إن يصبح ذلك ممكنا. الرياضة ستكون من المحركات التي تسمح لنا بإعادة إحياء هذه البلاد بعد هذه الأزمة الصحية".
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