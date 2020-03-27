living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد "اجتماع كورونا".. برشلونة يعلن "القرار الحتمي"

27
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في تطور مهم قد يشير إلى مرحلة جديدة مهمة بشأن عدد كثير من الأندية الكبرى، أعلن عملاق الدوري الإسباني برشلونة أنه يتخذ خطوات لتخفيض رواتب لاعبيه والعاملين لتقليص الضرر الاقتصادي، الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا.
 
وقرر مسؤولو النادي، بعد اجتماع عبر الفيديو، تخفيض رواتب كل اللاعبين المحترفين في برشلونة ومن بينهم ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، والجهاز التدريبي خلال فترة توقف الدوري.
 
وفرضت إسبانيا الحجر الصحي يوم 14 مارس، مع السماح للمواطنين بترك منازلهم للقيام بالأعمال المهمة فقط.
 
ومن المتوقع تمديد هذه الفترة بعد انتهاء المهلة الأولى التي كانت لمدة 15 يوما.
 
وشهدت إسبانيا ثاني أسوأ انتشار للوباء في أوروبا بعد إيطاليا، وتجاوز عدد الوفيات 4 آلاف شخص، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 56 ألفا.
 
وقال برشلونة في بيان "في ظل الإجراءات المعتمدة تجدر الإشارة إلى أن النادي مدفوع بالحاجة إلى التأقلم مع الالتزامات التعاقدية لموظفي النادي في هذه الظروف الجديدة والمؤقتة التي نمر بها.
 
"تقصير مدة العمل اليومي بسبب الظروف الحالية وإجراءات الحماية المعتمدة ونتيجة لذلك تخفيض نسبي للرواتب المنصوص عليها في العقود".
 
كما قال برشلونة إنه جعل النادي ومنشآته تحت تصرف مسؤولي الصحة في حكومة كتالونيا.
 
ولم يسلم العملاق الكتالوني من ضربات "عدو البشرية"، إذ تمكن فيروس كورونا المستجد من عبور أسوار النادي، وأصاب اثنين من أعضائه وفقا لصحيفة "سبورت" الرياضية المحلية.
 
وقال المصدر إن المصابيْن هما رئيس الجهاز الطبي لفريق كرة القدم رامون كانال، وطبيب فريق كرة اليد جوسيب أنطونيو غوتيريز.
 
وكشفت "سبورت" أن كانال وغوتيريز يرقدان في مستشفى محلي، في رحلة العلاج ضد الفيروس الذي حصد أرواح أكثر من 4 آلاف شخص في إسبانيا، من بين ما يزيد على 56 ألف مصاب.
 
 يشار إلى أن جميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم في برشلونة دخلوا في عزل منزلي منذ توقف الدوري الإسباني قبل أسابيع، على خلفية تفشي المرض في البلاد.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout