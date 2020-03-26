صحيفة يوميوري: اللجنة الأولمبية تعمل على إقامة الأولمبياد في يوليو-أغسطس 2021

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قالت صحيفة يوميوري اليابانية يوم الخميس إن اللجنة الأولمبية الدولية تتعاون مع اتحادات رياضية لإقامة أولمبياد طوكيو ما بين يوليو تموز وأغسطس آب 2021 وتأمل في التوصل لقرار في غضون شهر.

وأبلغ جون كوتس رئيس لجنة التنسيق باللجنة الأولمبية الدولية لأولمبياد طوكيو الصحيفة اليابانية أنه يجب إقامة الألعاب ما بين بطولة ويمبلدون للتنس التي تنتهي في منتصف يوليو 2021 وأمريكا المفتوحة التي تنطلق في نهاية أغسطس آب.

ونقلت الصحيفة عن كوتس ”نريد التوصل لقرار في غضون أربعة أسابيع“.

وقال كوتس، وهو أيضا رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية، إن موعد إقامة الأولمبياد سيكون معتمدا على تفادي التعارض مع بطولتي العالم للسباحة (16 يوليو حتى أول أغسطس) وألعاب القوى (من السادس وحتى 15 أغسطس).

لكن سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى أشار إلى أنه يمكن تأجيل بطولة العالم في يوجين بولاية أوريجون إلى 2022 إذا اقتضى الأمر.

وأوضح كوتس للصحيفة اليابانية أنه يأمل في اتباع الترتيبات نفسها وفقا للخطط في العام المقبل ومن بينها إقامة الماراثون في مدينة سابورو بدلا من طوكيو لتفادي ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت اللجنة الأولمبية الأسترالية التقرير الذي نشرته يوميوري وأبلغت رويترز في بيان أن كوتس ”عرض وجهة نظر لكنه أكد أن هناك مجموعة من الخيارات المطروحة أمام الجنة الأولمبية الدولية“.

ويوم الثلاثاء رضخت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية لضغط الرياضيين المتزايد والاتحادات الرياضية حول العالم بالاتفاق على تأجيل الألعاب لمدة عام بحد أقصى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأربعاء إن ”كل الخيارات“ مطروحة بشأن موعد البطولة من بينها إقامتها قبل بدء فصل الصيف في اليابان.