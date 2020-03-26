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فيدرر يتبرع بمليون فرنك سويسري للعائلات المتضررة من كورونا

26
MARCH
2020
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انضم السويسري روجر فيدرر إلى قائمة نجوم الرياضة المتبرعين بالأموال بعد تفشي فيروس كورونا في العالم حيث أعلن المصنف الأول عالميا في التنس وزوجته التبرع بمليون فرنك سويسري (1.02 مليون دولار) للعائلات المتضررة من الفيروس في بلاده.
 
وتبرع أيضا ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بمليون يورو (1.08 مليون دولار) لكل منهما لتقديم مساعدات طبية لمكافحة الوباء.
 
واشترك كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس مع وكيل أعماله جورج منديز في التبرع بأجهزة طبية لمستشفيات في بلده البرتغال.
 
وكتب فيدرر في حسابه على تويتر يوم الأربعاء ”هذه أوقات صعبة على الجميع ولا يجب أن نترك أي شخص وحده.
 
”ميركا وأنا قررنا التبرع بمليون فرنك سويسري لأكثر العائلات المتضررة في سويسرا“.
 
وأصاب الفيروس أكثر من 420 ألف شخص في العالم بينما قتل أكثر من 18 ألف شخص وفقا لإحصاءات رويترز. وتأكد إصابة حوالي 9900 شخص بالفيروس في سويسرا بينما توفي 122.
 
وأضاف فيدرر ”مساهمتنا مجرد بداية. نتمنى من الآخرين تقديم المساعدة للمزيد من العائلات المحتاجة. معا نستطيع اجتياز الأزمة“.
 
ويتعافى فيدرر، الذي حصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، حاليا من جراحة في الركبة خضع لها الشهر الماضي ويستهدف العودة إلى الملاعب في يونيو حزيران للمشاركة في بطولة ويمبلدون.
 
ورغم ذلك توقف موسم التنس حتى السابع من يونيو حزيران على الأقل بسبب تفشي الوباء.
Reuters
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