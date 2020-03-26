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هازارد يتحدث عن إصابته.. ويكشف مدى خوفه من "كورونا"

26
MARCH
2020
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أكد النجم البلجيكي، إيدين هازارد، نجم ريال مدريد حزنه الشديد بسبب تأجيل بطولة اليورو نظرا لانتظارها بشغف كبير، بالإضافة إلى مناشدة جماهير المرينغي بالحكم عليه بداية من الموسم المقبل.
 
وتحدث هازارد عن حالته، خلال مقابلة مع محطة إذاعية بلجيكية، قائلا: "أنا بخير بدون الخروج من المنزل وسأتحسن. ومنذ أسبوع أزالوا لي خياطة العملية، وهنا أبذل مجهودا قليلا، وأستطيع السير لهذا كل شيء يسير بصورة جيدة".
 
وعن تأجيل بطولة اليورو للعام المقبل، أوضح هازارد "كنت أنتظرها، لهذا تأجيلها يشعرني بالإحباط، وكنت أخطط للمشاركة بها، ولهذا خضعت لعملية جراحية وانتظارها لعام آخر في 2021 يعتبر أمرًا مؤسفا".
 
وأضاف "كاحلي سيسمح لي بالعودة لكامل لياقتي، وأعتقد أن الأمر يكون صعبا للجماهير لأنهم يرغبون في رؤية بطولة دولية كل صيف، أمر محزن لهم أيضا، ولكن هناك أولويات في الحياة تجبرنا على الإلغاء، ونحن مثل الآخرين، سننتظر للعام المقبل".
 
وعن مسيرته مع ريال مدريد، علق النجم البلجيكي قائلاً: "موسمي الأول مع مدريد كان سيئا، ولكن ليس كل الأمور هكذا، وهذا موسم للتأقلم واحكموا علىّ من الموسم الثاني، والتواجد بمستوى جيد في الموسم المقبل سيعتمد علىّ، وزملائي في الفريق رائعون، وتعرفت على أشخاص جدد، وبالنسبة لي هي خبرة كبيرة، وما زال لدي 4 أعوام في عقدي".
 
وتابع هازارد حديثه عن عودته للعب: "أنتظر ذلك، وتواصلت مع زيدان بالأمس وأيضًا لا يعرف متى، وما يجب فعله هو الحفاظ على المستوى، وجميع اللاعبين لديها موارد لهذا الأمر، ولا نعرف إمكانية استئناف الليغا أم لا ونتمنى أن يكون هناك نهاية للموسم، وبدون هذا الجميع سيشعر بالإحباط ولكن هكذا هي الأمور".
 
وعن مدى خوفه من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر حول العالم، قال هازارد: "لا أقول إنني لا أستطيع الإصابة ولكن أتواجد في منزلي ولا يأتي أحد، ولا نستطيع رؤية أحد، ولدى قليل من الخوف مثل الجميع، ولكن علىّ رعاية أشخاص آخرين، وما يقلقني الأشخاص الضعفاء والذين يعانون من مشاكل".
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