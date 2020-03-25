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غوارديولا وميسي.. "مليون يورو" لمكافحة كورونا

25
MARCH
2020
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تبرع الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بمبلغ مليون يورو لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في مسقط رأسه إقليم كاتالونيا، في خطوة مماثلة لما قام به الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.
وأوضحت الكلية الطبية في جامعة برشلونة أن غوارديولا تبرع بمليون يورو لشراء "معدات طبية تفتقد إليها المراكز الطبية في كتالونيا".
 
وأشارت إلى أن المبلغ سيتم استخدامه أيضا لتوفير أجهزة تنفس لمعالجة المصابين بـ "كوفيد-19"، ووسائل حماية مثل الملابس الخاصة والأقنعة الطبية الواقية للعاملين في المجال الصحي.
 
من جهته، كشف مستشفى العيادة الطبية في برشلونة أنه تلقى تبرعا ماليا من ميسي لدعم جهود مكافحة الوباء. وكتب المستشفى عبر حسابه على "تويتر"، "شكرا ليو، على دعمك والتزامك".
 
وفي حين لم يحدد المستشفى قيمة التبرع، أشارت وسائل إعلام محلية منها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن المبلغ هو مليون يورو أيضا.
 
وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضررا بوباء "كوفيد-19" في العالم، وهي أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بسببه إلى نحو 2700، والإصابات إلى نحو 40 ألف إصابة.
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