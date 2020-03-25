برشلونة يكشف تفاصيل خطته لخفض رواتب لاعبيه

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ترأس جوسيب ماريا بارتوميو عدة اجتماعات الثلاثاء، وذلك لبحث القوانين الخاصة برواتب لاعبي برشلونة خلال فترة التوقف، الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوصل مسؤولو النادي الكتالوني لاتفاق على خطة العمل المؤقت خلال مدة فرض الطوارئ في البلاد من جانب الحكومة الإسبانية، هذا إلى جانب تخفيض رواتب اللاعبين المحترفين الأساسية بنسبة 70 في المئة طيلة مدة الحجر.

ووفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن هذا الانخفاض سيؤثر على جميع أيام إيقاف الأنشطة الرياضية وعدم قدرة اللاعبين المحترفين على القيام بواجباتهم وسيتم تطبيقه على جميع محترفي النادي، وهو ما يعني أن نسبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ستكون نفسها لأصغر لاعب في البلوغرانا.

ويدرك النادي أن عدم وجود أنشطة يؤثر على الجميع بشكل متساو، لهذا يؤيد تطبيق هذا القرار بدلا من نسبة متدرجة وفقا لرواتب اللاعبين الأمر الذي لن يوافق عليه مسؤولو الفريق.

ومن بين الخصائص المميزة لهذه الإجراءات تتمثل في حصول جميع اللاعبين على كامل راتبهم بعد إلغاء حالة الطوارئ والحجر الصحي، بغض النظر عن مشاركتهم أو استئناف البطولة من عدمها، أي يعني عدم تأثرهم بإنهاء أو تأجيل المسابقات، وسيتقاضون الراتب الكلي لأنهم سيتدربون بشكل طبيعي داخل منشآت النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن "راديو كتالونيا" كشف عن تلقي بعض من أعضاء الإدارة الرياضية بيانا من النادي عن تخفيض رواتبهم بداية من الشهر المقبل لتطبيق القانون الجديد عليهم أيضا.