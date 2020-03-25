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ناد إيطالي يسجل إصابة بفيروس كورونا

25
MARCH
2020
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أصيب ماركوس بورتيلو حارس مرمى أتلانتا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين من لاعبي دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى 15.
 
وقال نادي أتلانتا في بيان "لا تظهر الأعراض حاليا على ماركو"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
 
وأضاف البيان: "ستنتهي فترة الحجر الصحي الذي يخضع له ماركو وجميع لاعبي الفريق الأول في 27 مارس".
 
وإيطاليا هي أكثر الدول الأوروبية المتضررة من وباء كورونا، ووصل عدد الوفيات إلى 6820 الثلاثاء، وهو الأعلى في العالم.
 
وتعد منطقة بيرجامو الأكثر تضررا في إيطاليا وسجلت 6728 حالة إصابة.
 
وبحسب جيورجيو جوري رئيس بلدية بيرجامو فإن مباراة أتلانتا ضد فلنسية في استاد سان سيرو في ميلانو يوم 19 فبراير بدوري أبطال أوروبا، والتي حضرها نحو 40 ألف مشجع، ساهمت في انتشار العدوى في بيرجامو.
 
وقال فلنسية الأسبوع الماضي إن أكثر من ثلث لاعبي وأعضاء طاقم الفريق الإسباني ثبتت إيجابية عيناتهم في فحوص كورونا منذ رحلته إلى إيطاليا.
 
وظهرت ثلاث حالات إصابة مؤكدة لدى فريق يوفنتوس بطل إيطاليا وتخص اللاعبين باولو ديبالا وبليز ماتودي ودانييلي روجاني كما أصيب ثلاثة لاعبين من فيورنتينا وآخر من فيرونا ولاعب في ميلان وستة من سامبدوريا.
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