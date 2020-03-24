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إكرامي يكشف سبب رحيله عن الأهلي المصري

24
MARCH
2020
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كشف حارس مرمى الأهلي المصري، شريف إكرامي، مساء الاثنين، عن الأسباب التي دفعته للرحيل عن الأهلي، وما دار في الجلسة الأخيرة مع مسؤولي المارد الأحمر.
 
وتحدث إكرامي خلال مقابلة تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت" قائلا: "أعلنت عن رحيلي في الأول من فبراير عقب نهاية فترة الانتقالات الشتوية وعدم حديث أي شخص معي بشأن التجديد بشكل رسمي أو شفهي".
 
وأضاف "اجتمعت بعد ذلك مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ وقال لي كان يجب أن تخبرنا وأنا أرى إنه ليس من الجيد أن أضع نفسي في ذلك الموقف وأن أسأل النادي هل تريد بقائي أم لا؟".
 
وأوضح "الملف لم يدر بشكل جيد لا ينبغي أن تمر فترة انتقالات أخيرة أصبح بعدها حرا دون أن يتحدث معي أي شخص، شعرت أن ذلك تلميح بعدم بقائي".
 
وقال حارس الأهلي: "علاقتي بالمدير الفني رينيه فايلر جيدة جدا وليس معنى عدم إشراكي إنني أكرهه بالعكس وهذه هي كرة القدم".
 
وتابع: "تحملت الكثير في الشق الفني وأرى أن هذا الوقت المناسب الآن للرحيل".
 
وشدد إكرامي على أنه لم يوقع على عقد مع أي ناد آخر وقال: "فنيا وأدبيا لم أكن لأوقع مع أي ناد وأجتمع مع الأهلي في شهر مارس الجاري".
 
وواصل "توقعت في الجلسة أكثر من سيناريو ولكن لم يكن هناك سوى سيناريو وحيد وبغض النظر عن أي شيء قراري لم يكن قابل للتغيير".
 
وأكد إكرامي "محمد الشناوي الآن حارس مصر الأول ومن المنطقي أن أجلس بديلا له هذا هو حال الكرة".
 
وأتم "الآن أشعر إنني أديت دورا جيدا وحراسة المرمى في الأهلي في أمان لذا يجب أن ألعب وأبحث عن استكمال مسيرتي في مكان آخر".
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