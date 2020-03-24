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تقارير: برشلونة مستعد "للتضحية" بأربعة لاعبين لاستعادة نيمار

24
MARCH
2020
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يأتي البرازيلي نجم باريس سان جرمان نيمار، على رأس أولويات نادي برشلونة الإسباني، الذي يسعى لاستعادة أمجاده على الصعيدين القاري والمحلي.
وباءت محاولات النادي الكتالوني في الحصول على خدمات نيمار بالفشل مع إصرار النادي الفرنسي على تحديد مبلغ 300 مليون يورو ثمنا لنجمه.
 
وكشف تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة سيعرض عددا من اللاعبين على سان جرمان الصيف القادم، للحصول على توقيع نيمار.
 
ووفق الصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة قد يلجأ إلى مدافعه الدولي الفرنسي صمويل أومتيتي، وتعرضه على إدارة نادي العاصمة الفرنسية.
 
وأوضحت الصحيفة أنه من المنتظر أن يعرض برشلونة أيضا على إدارة سان جرمان، ثلاثة لاعبين آخرين هم: الكرواتي إيفان راكيتيتش، الراغب منذ فترة في الرحيل عن برشلونة، ولكنه يفضل العودة إلى ناديه السابق إشبيلية، وكذلك التشيلي أرتورو فيدال، الذي كان على وشك الرحيل في الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى إنتر ميلان، وأخيرا مواطن نيمار الموهوب فيليبي كوتينيو، الذي يلعب هذا الموسم مع بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة، ولا يرغب النادي البافاري في الإبقاء عليه، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.
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