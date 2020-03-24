"كورونا" يضع حدا لاستمرار الدوري الأسترالي

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توقفت منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم بسبب أزمة فيروس كورونا، الثلاثاء، وقال منظمون إن المسابقة لم يعد من الممكن أن تستمر.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، جيمس جونسون، في مؤتمر صحفي في سيدني، الثلاثاء: "اتخذ الاتحاد الأسترالي لكرة القدم قرارا صعبا للغاية بتأجيل الجولات الأخيرة من الدوري الأسترالي.

وأضاف "هذا قرار بالإجماع من مجلس إدارة الاتحاد الأسترالي وكل الأندية. سيراجع الاتحاد الأسترالي الموقف في الأسابيع التالية وسيجري تقييما إضافيا للوضع في 22 أبريل".

وبذلك تكون أستراليا علقت كافة المسابقات الرياضية الكبرى بعدما توقفت منافسات بطولات الرغبي وكرة القدم الأسترالية في الأيام الأخيرة.