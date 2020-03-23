رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية يحذر من تأجيل طويل الأمد

A + A -

قال ياسوهيرو ياماشيتا رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية يوم الإثنين إن تأجيل الدورة الصيفية المقبلة 2020 لمدة طويلة سيكون بمثابة عبء على الرياضيين الذين يواصلون الاستعداد للمنافسة في الدورة.

وجاءت تصريحات المسؤول الأولمبي الياباني خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بأن تضطر اليابان لتأجيل الدورة الصيفية إلى موعد لاحق بسبب مخاطر تفشي وباء كورونا حول العالم.

وكان من المقرر أن ينطلق الأولمبياد الصيفي في العاصمة اليابانية في 24 يوليو تموز ويستمر حتى التاسع من أغسطس آب قبل أن ينتشر الخوف والقلق حول العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا الذي حصد آلاف الأرواح منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي.