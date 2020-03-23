living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفنادق والملايين.. نجوم الكرة يحاربون كورونا

23
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع توقف منافسات كرة القدم حول العالم، قرر أحد أبرز هدافي أوروبا هذا الموسم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، التبرغ بمبلغ "ضخم"، للمساعدة في محاربة فيروس كورونا المتفشي في أوروبا.
 
وقرر هداف بايرن ميونيخ الألماني، ليفاندوفسكي، وزوجته آنا ليفاندوفسكي، التبرع بمبلغ مليون يورو، للجهات المختصة، لمحاربة فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "بيلد".
 
وقال ليفاندوفسكي للصحيفة: "اليوم كلنا نلعب بفريق واحد. لنكن أقوياء في هذا الصراع. إذا كان بإمكاننا مساعدة شخص ما فلنفعل ذلك".
 
وأضاف: "الأزمة اليوم تؤثر على كل واحد منا، لذلك نطالبكم باتباع التعليمات والاستماع للمختصين. كونوا مسؤولين".
 
من ناحية أخرى، قرر زميلا ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، الألمانيان جوشوا كيميخ وليون غوريتسكا، إطلاق حملة لجمع التبرعات لمحاربة كورونا، مطلقين عليها اسم "نحن نركل كورونا".
 
وجمعت الحملة حتى الآن أكثر من 2.5 مليون يورو، وستذهب أموالها للمنظمات الصحية المختصة في أوروبا.
 
وفي إنجلترا، قرر اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس، توفير 50 منزل باسمه، للعاملين في مجال الصحة، بالمجان من دون رسوم إيجار.
 
كما قرر أسطورتا مانشستر يونايتد، راين غيغز وغاري نيفيل، توفير فنادق يمتلكونها، لموظفي الصحة، خلال الأزمة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout