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إلغاء سباق موناكو في أحدث لطمة لفورمولا 1 بسبب كورونا

20
MARCH
2020
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ألغت موناكو نسخة 2020 من سباق الجائزة الكبرى الشهير في فورمولا 1 يوم الخميس في أحدث لطمة لبطولة العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.
 
صورة من أرشيف رويترز لشعار الاتحاد الدولي للسيارات.
وظهر السباق في النسخة الأولى لبطولة العالم في 1950 ولم يغب عن الجدول منذ 1955.
 
وكانت فورمولا 1 أعلنت في وقت سابق يوم الخميس تأجيل سباق موناكو مع سباقي هولندا وإسبانيا وكلها كانت مقررة في مايو أيار.
 
كما قررت تأجيل تطبيق تغييرات فنية كاسحة على البطولة إلى 2022 بدلا من 2021.
 
وقال نادي السيارات في موناكو إن شكوكا بشأن قدرة الفرق على الحضور والقيود المفروضة على الحدود وحركة السفر والصعاب التي تواجهها إيطاليا المجاورة تجعل الوضع صعبا وبات التأجيل أيضا مستحيلا.
 
وأضاف ”سيكون من غير الممكن تحت أي ظرف تنظيم هذا السباق في وقت لاحق من العام الجاري“.
 
وولد شارل لوكلير سائق فيراري في موناكو بينما يعيش لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم ست مرات هناك مع بعض السائقين الآخرين.
 
ويأتي القرار في اليوم ذاته الذي أعلن فيه مكتب الأمير ألبرت أمير موناكو ان الفحوص أثبتت إصابة الأمير بفيروس كورونا لكن صحته ليست في خطر.
 
وأضاف المكتب ”الأمير ألبرت يواصل العمل من مكتبه في مقر سكنه الخاص“.
 
وكان من المقرر إقامة سباق موناكو في 24 مايو بينما كان سباق جائزة هولندا الكبرى، العائد لفورمولا 1 لأول مرة في 35 عاما، مقررا في الثالث من مايو. وكانت حلبة قطالونيا في برشلونة ستستضيف سباق إسبانيا في العاشر من مايو.
 
وتم بالفعل إلغاء السباق الافتتاحي في ملبورن الذي كان مقررا في 15 مارس اذار كما تم تأجيل السباقات الثلاثة التالية في البحرين وفيتنام والصين. ولم تتحدد أي مواعيد بديلة.
 
وقررت الفرق العشرة بالاتفاق مع مسؤولي فورمولا 1 في وقت سابق يوم الخميس تأجيل تطبيق تغييرات فنية جذرية إلى 2022.
 
وقال المسؤولون في بيان ”قرر الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا 1 والفرق بالاجماع تأجيل التغييرات الفنية التي كانت مزمعة في 2021 إلى 2022“.
 
وأضافوا ”بناء على الوضع المالي المضطرب حاليا“ بسبب تفشي الفيروس ستستخدم الفرق أيضا سياراتها لعام 2020 في موسم 2021 بينما تدور مباحثات حاليا بشأن اتخاذ مزيد من الاجراءات لترشيد الانفاق.
 
وقال ماتيا بينوتو رئيس فيراري لموقع فورمولا 1 على الانترنت إن فريقه الايطالي، الذي بدأ يوم الخميس إغلاقا إجباريا لمصنعه لمدة ثلاثة أسابيع بعد أن ألغت فورمولا 1 عطلة اغسطس اب، يرغب في القيام بكل ما هو ضروري.
 
وقال بينوتو ”فيراري مستعد لتحمل المسؤولية كاملة عن أي قرار يتم اتخاذه طالما يصب في مصلحة البطولة بأكملها. لا محل للأنانية في الوقت الراهن“.
 
وكان المسؤولون يعتزمون ادخال تغييرات فنية ورياضية جذرية العام المقبل مع وضع حد أقصى للميزانية واجراء عمليات تطوير ضخمة في ديناميكا الهواء والاستعانة بإطارات أكبر.
 
وألغت فورمولا 1 عطلتها الصيفية في أغسطس اب يوم الأربعاء وقدمت موعدها إلى مارس اذار وابريل نيسان وتعتزم إقامة أكبر عدد ممكن من السباقات في النصف الثاني من العام الجاري إذا سمحت الظروف بذلك.
 
وأول سباق مقرر في يونيو حزيران جائزة أذربيجان الكبرى في باكو في السابع من يونيو.
Reuters
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