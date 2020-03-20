الكرة بعد كورونا.. وداعا صفقات "المائة مليون"

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بينما تحاول كرة القدم مواجهة الواقع القاسي الذي ابتليت به، مع العالم، بعد تفشي فيروس كورونا، يبدو أن عودة الحياة للملاعب، أيا كان موعدها، ستأتي بتغييرات قوية على صعيد اللعبة الشعبية الأولى.

وتسبب فيروس كورونا، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"عدو البشرية"، في وفاة أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم، مع إصابة عشرات الآلاف، ووضع العالم تقريبا قيد العزل الإجباري، بينما توقفت المسابقات الكروية في جميع البطولات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني وغيرها، وتأجلت إلى العام المقبل بطولات عدة من بينها يورو 2020، وكوبا أميركا.

لكن، ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن عودة كرة القدم للدوران بعد أسابيع أو أشهر قد تشهد تغييرات ضخمة أبرزها على المستوى الاقتصادي.

وقد أعلنت بالفعل أندية مثل فيردر بريمن وبوروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا) وليون (فرنسا) وهارتس (اسكتلندا) عن تسريح عدد من العناصر بها، أو تخفيضات في رواتب اللاعبين، بعدما ضربت العوائد المادية في مقتل.

كما وضع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو آليات لتقليل تلك الضربة الاقتصادية ودعم الأندية، لكن الأمر لا يزال يعتمد على تطورات تفشي ومواجهة الفيروس.

بيد أن الأندية الكبرى،تخطط بالفعل، منذ الآن، لتغيير معايير سوق الانتقالات، إذ لن يضمن أحد إبرام أو حتى تنفيذ العقود خلال فترة الوباء، حين سيكون من المؤكد أن تتقلص الدخول والاستثمارات.

وحسب ما صرح مدير رياضي للماركا: فإن الأمر سيمس أسعار اللاعبين التي تعرضت لتضخم غير مبرر خلال السنوات الأخيرة، حيث سيصير إنفاق 100 مليون يورو لضم لاعب مهما كانت نجوميته مشهدا من الماضي، و"ستتغير القصة ولن يكون هناك المزيد من التعاقدات من هذا القبيل".

أما الأندية التي ستواجه المشكلة الأكثر تعقيدا فهي الأندية التي دفعت مبالغ أكثر من ذلك لاستقدام نجوم كبار، لأنه سيصعب استرداد تلك الأموال على المدي المنظور.

يشار إلى أن 9 لاعبين فقط تجاوزت صفقات انتقالهم حتى الآن رقم المائة مليون يورو هم: نيمار وكيليان مبابي (باريس سان جرمان)، فيليب كوتينيو (بايرن ميونيخ)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، وإيدن هازارد (ريال مدريد).