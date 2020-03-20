living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس الصربي يتوعد مهاجم ريال مدريد بعقوبات قاسية

20
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجه الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، رسالة تحذيرية للاعبي كرة القدم الصرب الذين وصلوا إلى البلاد في الساعات الأخيرة قائلا لهم: "حياة شعبنا أهم بكثير من ملايينهم".
 
وهاجم فوتشيتش على وجه الخصوص مهاجم نادي ريال مدريد، لوكا يوفيتش الذي يقيم حاليا في شقته، قائلا له: "إذا غادرت منزلك فسيتم اعتقالك على الفور"، وفقا لما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
وكانت مصادر رسمية أكدت أن مكتب المدعي العام الصربي سيقدم شكوى جنائية ضد يوفيتش لمغادرته شقته في الحي المركزي في فراكار، حيث كان ينبغي أن يظل معزولا طبق إجراءات الوقاية الصحية.
 
وفي وقت مبكر من صباح الخميس، أكد وزير الداخلية الصربي، نيبويسا ستيفانوفيتش، أنه سيتم استجواب 80 شخصا، من بينهم "رياضيون وأثرياء وذلك للهروب من الحجر الصحي المفروض على الجميع".
 
ولم يستشهد ستيفانوفيتش بيوفيتش، لكن الصحافة الصربية تفترض أنه كان أحد الأشخاص المشار إليهم.
 
وإذا تم تأكيد الشكوى، فقد يواجه لوكا يوفيتش دفع غرامة باهظة وحتى أحكاما بالسجن من سنة إلى 12 سنة، وذلك وفقا للقانون الصربي.
 
وفي سياق متصل، انتقدت رئيسة الوزراء الصربية، أني برنابيك، يوفيتش بشكل غير مباشر، إذ قالت: "لقد رآه الجميع، وهذا مثال للاعبي كرة القدم لدينا، الذين يأتون من الخارج ولديهم عقود بالملايين، ثم يأتون إلى هنا، ويتجاهلون قواعد العزل الصحي عندما يعودون إلى المنزل".
 
وأضافت: "هذا أمر يتعين على سلطاتنا دراسته واتخاذ كافة الإجراءات حياله".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout