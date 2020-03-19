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فورمولا 1 تلغي عطلة أ‭‬غسطس والفرق تغلق مصانعها لمدة 21 يوما في مارس وابريل

19
MARCH
2020
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أعلن الاتحاد الدولي للسيارات يوم الأربعاء تغيير موعد العطلة الاجبارية لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات لموسم 2020 والتي كانت مقررة في اغسطس اب وزيادة أيام هذه العطلة لتصبح 21 يوما متواصلة في مارس اذار وابريل نيسان بسبب تفشي فيروس كورونا.
 
وتم تعليق منافسات موسم 2020 بالفعل حيث جرى إلغاء السباق الافتتاحي في ملبورن الاسترالية وتأجيل السباقات الثلاثة التالية على الأقل.
 
وعبر المسؤولون عن أملهم في استئناف المنافسات في نهاية مايو أيار.
 
وقال الاتحاد الدولي للسيارات إن المجلس العالمي لرياضة المحركات صدق على تغيير لوائح 2020 ليلغي العطلة الصيفية ويجبر الفرق العشرة على اغلاق مصانعها لمدة ثلاثة أسابيع.
 
وأضاف في بيان ”تم تأييد هذا التغيير بالإجماع من مجموعة الاستراتيجية ومفوضية فورمولا 1“.
 
وسيسمح هذا التغيير لشركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية لفورمولا 1 بإعادة جدولة سباقاتها المؤجلة في اغسطس اب كما سيساعد الفرق الصغيرة على النجاة من الأزمة الراهنة.
 
وأبلغت عدة مصادر في فورمولا 1 رويترز بأن الفرق والاتحاد الدولي للسيارات وادارة فورمولا 1 سيناقشون المزيد من الاجراءات في مؤتمر عبر الهاتف يوم الخميس.
 
وقد يتضمن هذا تأجيل تنفيذ تغييرات فنية جذرية لمدة عام كانت مقررة في 2021.
Reuters
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