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نجوم الليغا يخوضون "بطولتهم الجديدة" بعد توقف الدوري

19
MARCH
2020
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مع توقف الدوري الإسباني لكرة القدم، منعا لتفشي فيروس كورونا في لبلاد، توصل نجوم الدوري لحل “استثنائي” لخوض بطولة دوري من نوع خاص، تضم جميع الأندية الإسبانية.
 
ووافقت فرق أندية "الليغا" على المشاركة ببطولة تجمعها بلعبة الفيديو "فيفا 20"، بنظام الدوري، تعويضا عن الدوري المتوقف بسبب الفيروس.
 
وأطلق بطل ألعاب الفيديو الإسباني إيباي لانوس الفكرة “المجنونة” الثلاثاء، ولاقت إقبالا هائلا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت الفرق الـ20 المشاركة بالدوري، ترشيح لاعب من الفريق الأول، لتمثيلها في بطولة "فيفا 20".
 
ووفقا لصحيفة "آس"، بدأت الفكرة بعد مباراة فيديو مثيرة، جرت بين إشبيلية وريال بيتيس، خاضها لاعب من كلا الفريقين، ولاقت مشاهدة مباشرة تجاوزت الـ60 ألفا على القناة الشخصية للانوس بموقع "تويتش".
 
وقرر لانوس بعدها دعوة الأندية العشرين لخوض بطولة في اللعبة، ويمثل لاعب واحد من كل فريق ناديه في البطولة.
 
ورشح برشلونة لاعبه سيرجي روبرتو لتمثيل النادي الكتالوني في بطولة "فيفا 20"، بينما عبر لاعبون من ريال مدريد عن رغبتهما بتمثيل "الملكي".
 
وكشف الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن رغبته بتمثيل الفريق في البطولة، ومثله أراد الإسباني ماركو أسينسيو، الأمر الذي دفع الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإجراء مباراة فاصلة بين كورتوا وأسينسيو لتحديد ممثل ريال مدريد الرئيسي بالبطولة.
 
وتمثل البطولة الافتراضية متنفسا لجماهير الكرة، التي عانت من توقف البطولات الكبرى بكرة القدم منذ أيام، في وقت يبدو أن التوقف سيمتد لفترة من الوقت.
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