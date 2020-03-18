اللاعبون المصابون بفيروس كورونا

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لا يفرق فيروس كورونا Covid-19 بين غني أو فقير أو لاعب مشهور أو شخص لا يعرفه أحد، بل يمكنه أن يؤدي لمرض الأطفال أو كبار السن أو حتى الشباب ولذلك أعلن العديد من نجوم الرياضة رغم اتباعم أنظمة صحية وحالتهم البدنية الرائعة بإصابته بفيروس كورونا.

وأدى فيروس كورونا إلى تعليق الأنشطة الرياضية تماما في مختلف بلدان العالم بداية من توقف الكالتشيو حتى 3 أبريل وتعليق الدوري الانجليزي لنفس الموعد وكذلك الألماني والسويسري والاسكتلندي بينما قرر الاتحاد الإسباني تعليق المسابقة لمدة أسبوعين وأعلن الجمعة عن ايقاف دوري الأبطال الأوروبي والدوري الأوروبي.

نقدم لكم جميع اللاعبين المصابين بفيروس كورونا:

كيفين دورانت:

4 لاعبين من بروكلين نتس مصابين بفيروس كورونا من بينهم كيفن دورانت ولم يتم الكشف عن أسماء اللاعبين الآخرين

بليس ماتويدي:

أعلن نادي يوفنتوس عن إصابة لاعبه بليس ماتويدي بفيروس كورونا ليكون ثاني لاعب من البيانكونيري يصاب بالفيروس بعد دانييل روغاني.

6 إصابات بإسبانيول!:

أعلن نادي إسبانيول عن وجود 6 مصابين ضمن فريقه الأول، بين لاعبين وفنيين، دون الكشف عن هويتهم.

إيزيكيل غاراي:

أكد نجم فالنسيا الدولي الأرجنتيني إيزيكيل غاراي إصابته بفيروس كورونا من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مؤكداً أنه بحال جيدة ويتبع التعليمات الصحية اللازمة ليتجاوز المرض.

دانييلي روجاني:

أعلن قلب دفاع يوفنتوس إصابته بفيروس كورونا وذلك عقب أيام قليلة من تواجده على دكة البدلاء في فوز البيانكونيري بثنائية نظيفة أمام انتر ميلان وهو ما دفع يوفنتوس لوضع جميع لاعبيه في الحجر الصحي.

قال روجانى عبر حسابه على إنستجرام: "شكرا لجميع الأطباء والممرضات الذين يعانون في المستشفيات".

وتابع: "ستقرأ الأخبار ولهذا السبب أريد أن أطمئن كل من يشعر بالقلق تجاهي، أنا بخير.. ولكن في هذه اللحظة ، أشعر بواجب أكبر في توجيه الشكر لجميع الأطباء والممرضات الذين يكافحون في المستشفيات لمواجهة هذه الحالة الطارئة."

وأتم: "أحث الجميع على احترام القواعد ، لأن هذا الفيروس لا يميز بين أحد! دعونا نفعل ذلك لأنفسنا ولأحبائنا ولمن حولنا".

كالوم هودسون اودوي:

لاعب آخر أعلن عن إصابته بفيروس كورونا وهو الشاب كالوم هودسون أودي نجم تشيلسي مما دفع النادي الأزرق اللندني لايقاف تدريباته وتعليق جميع الأنشطة الرياضية.

وفي فيديو عبر تويتر قال هودسون-أودوي، وهو أول لاعب من الدوري الانجليزي الممتاز تثبت إصابته بالفيروس، إنه يتبع التعليمات الطبية وإن روحه المعنوية عالية.

وأضاف اللاعب الشاب "أشكركم على تمنياتكم الطيبة.. أشعر أنني في حالة جيدة وأتمنى أن أراكم قريبا."

وأشار تشيلسي إلى أنه يتوقع عودة هؤلاء الذين لم يختلطوا بهودسون-أودوي للعمل قريبا.

وأضاف في بيانه "في الوقت الحالي فمبنى الفريق الأول وهو واحد من عدة مبان في مركز التدريب سيظل مغلقا. منشآتنا التدريبية الأخرى وستامفورد بريدج وغيرها من المنشآت تعمل بشكل طبيعي".

من جانبه أعلن برايندان رودجرز مدرب ليستر سيتي خضوع ثلاثة من لاعبيه للعزل الذاتي بسبب أعراض تشبه فيروس كورونا، بإيقاف الموسم.

تريي ثومبكينس

أثبت الفحوصات الطبية إصابة لاعب ريال مدريد لكرة السلة ثومبكينس بفيروس كورونا ليتم وضع النادي بالكامل في الحجر الصحي.

وأعلن ريال مدريد أنه أرسل كل أعضاء فريقي كرة القدم وكرة السلة إلى الحجر الصحي، بمنازلهم بعد ثبوت إصابة أحد لاعبي فريق السلة بالفيروس.

وقال في بيان بموقعه على الإنترنت: "يعلن نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار أحد لاعبي كرة السلة بالنادي جاءت إيجابية بعد فحوص فيروس كوفيد 19".

وأضاف: "بدءا من الآن يتبع النادي توصيات فرض الحجر الصحي على فرق كرة السلة وكرة القدم إذ تتقاسم الفرق ملاعب التدريب".

مانولو جابياديني ثم رباعي سامبدوريا

ثاني لاعب من الدوري الايطالي يعلن تعرضه لفيروس كورونا هو نجم سامبدوريا مانولو جابياديني الذي أكد إصابته من خلال تغريدة عبر تويتر.

ثم أعلن النادي عن إصابة الرباعي عمر كوليي وألبين إكدال وانتونيو لا جومينا ومارتين تورسبي بفيرروس كورونا.

الرباعى تلقى العدوى من مانولو جابياديني.

5 لاعبين من سامبدوريا حتى اللحظة تأكدت إصابتهم بكورونا.

وتأجلت كافة مباريات الدوري الإيطالي حتى الثالث من أبريل نيسان المقبل بسبب انتشار الوباء في البلاد.

مايكل آرتيتا:

أكد نادي آرسنال الانجليزي إصابة مدربه الإسباني مايكل ارتيتا بفيروس كورونا.

وأكد أرسنال في بيانه الذي أصدره عبر موقعه الرسمي أنه سيتم إغلاق مركز التدريبات الخاص بالنادي، وأنه طلب من الأفراد العاملين بالنادي الذين كان لهم اتصال بأرتيتا بأن يقوموا بعزل أنفسهم ذاتياً وفقًا للإرشادات الصحية الحكومية.

وأشار النادي في بيانه أنهم سيقومون بإجراء عمليات تنظيف كثيفة في مركز التدريبات الخاص بالفريق والذي تواجد به أرتيتا.

باتريك كوتروني:

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا بفريق فيورنتينا إلى 4 أشخاص بعد تأكد إصابة نجم ميلان وولفرهامبتون السابق باتريك كوتروني بالمرض حاله حال المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش والمدافع الأرجنتيني جيرمان بيزيللا والمعالج الفيزيائي ستيفانو دانييللي.

ثنائي هانوفر:

وفقا لنادي هانوفر هناك لاعبان في صفوف الفريق تعرضا للإصابة بفيروس كورونا وهما جانيس هورن و تيمو هوبرز.

وقال نادي هانوفر الألماني في بيان رسمي أمس، قال فيه: "تعرض هوبرز للإصابة بفيروس كورونا في حدث حضره أمسية السبت". أضاف البيان: "لم يتواصل مع زملائه في الفريق منذ إصابته بالعدوى، لذا لا يمكن الافتراض أن زملائه أصيبوا بدورهم".

تابع: "رغم ذلك سنتصرف بمسؤولية، وسيخضع كافة أعضاء الفريق والطاقم الفني للاختبارات للكشف عن الفيروس كإجراء احترازي".

رودي غوبير

لاعب آخر في كرة السلة أعلن إصابته بفيروس كورونا وهو رودي غوبير نجم يوتا جاز في الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وقررت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، تعليق الموسم المنتظم "حتى إشعار آخر".

توماس كاهلنبرغ

أكد توماس كاهلنبرغ لاعب منتخب الدانمارك السابق إصابته بالفيروس كوفيد 19، صاحب الـ36 عاما كان متواجدا في هولندا وحضر إحدى مباريات كرة القدم.