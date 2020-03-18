رئيس ريال مدريد في العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا

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كشفت صحيفة ماركا الاسبانية عن دخول رئيس ريال مدريد السابق لورينزو سانز الى العناية المركزة في مدريد بعد تدهور حالته جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان سانز – 76 عاماً – سجل ارتفاعاً كبيراً في درجة حراراته بالاصفة الى التهاب رؤي حاد.

كان سانز رئيساً لريال مدريد في حقبة تتويج النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة والثامنة في تاريخه في الفترة الممتدة من 1998 و2000.

الى ذلك اعلن رئيس الاتحاد الاسباني لويس روباليس ان مسابقة الليغا التي تم تعليقها بسبب انتشار وباء الكورونا سيتم استئنافها في وقت لاحق على ان تنتهي في يوم 30 يونيو المقبل.